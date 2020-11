Na startu sobotního slalomu ve finském Levi budou Martina Dubovská (Ski klub Špindl), Elese Sommerová (Racing team Záhrobský) a právě Gabriela Capová (Ski Team Ostrava), která se mezi elitu vrací po jedenácti měsících.

Úspěšnou minulou sezonu, v níž čtyřikrát za sebou bodovala ve Světovém poháru, jí předčasně ukončilo v polovině prosince vážné zranění kolena (přetržený přední zkřížený vaz) v kvalifikaci paralelního slalomu ve švýcarském Svatém Mořici.

„Samozřejmě bych ráda navázala na své předchozí výsledky, ale stále ještě se do toho jen dostávám. Z tréninku vím, že se místy ještě trápím, že to ještě není úplně ono, i když se to stále lepší,“ prozradila pro web českého svazu lyžování czech-ski sedmadvacetiletá rodačka z Ostravy.

Prvním závodem sezony pro ní byl slalom FIS před týdnem ve finském Suomu, kde skončila pátá. „Sice mi to nešlo tak, jak bych si přála, ale bylo fajn si to vyzkoušet. Závody mi už chyběly,“ svěřila se Capová. „Koleno zatím ještě trochu tuhne, i když i to se zlepšuje,“ dodala.

Kvůli tomu si pro Světový pohár v Levi, jehož víkendový program se nově skládá hned ze dvou závodů, žádný cíl nedává. „Nemám ani velká očekávání. Prostě to půjdu zkusit, vydám ze sebe maximum a uvidím,“ konstatovala talentovaná česká slalomářka.