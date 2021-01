Mezinárodní mítink Czech Indoor Gala je již stálicí v nejen domácím atletickém kalendáři. Letos se uskuteční ve středu 3. února v ostravské atletické hale, a to již popáté, tentokrát jako součást seriálu World Athletics Indoor Tour kategorie Silver.

Do moravskoslezské metropole míří hvězdy domácí i světové atletiky. Nechybí mezi nimi světoví i evropští šampioni v hale i pod otevřeným nebem. Pro české reprezentanty se jedná o ideální příležitost k plnění nominačních kritérii pro start na halovém mistrovství Evropy v polské Toruni. Dopomoci by jim k tomu měla kvalitní zahraniční konkurence.

Skutečnou ozdobou letošního Czech Indoor Gala by měla být soutěž koulařů, kde se pokusí na své vítězství z roku 2018 navázat český rekordman Tomáš Staněk. „Těším se. Mám za sebou první závod, kde jsem si vyzkoušel rychlejší kruh, který jsem si ve Stromovce jinak vyzkoušet nemohl. V Ostravě by se měla sejít zajímavá konkurence, tak doufám, že mě soupeři vyhecují k ještě lepšímu výkonu,“ vzkazuje trojnásobný medailista z posledních halových vrcholů.

Nejvyšší ambice ovšem bude mít jistě i polský mistr Evropy v hale i pod otevřeným nebem Michal Haratyk, jenž je výkonem 22,32 cm držitelem národního rekordu své země pod otevřeným nebem. V sektoru by měla být také skutečná legenda této disciplíny, kterou je dvojnásobný mistr světa a trojnásobný evropský šampion Němec David Storl.

Parádní časy se dají očekávat na sprinterské rovince. V závodě na 60 metrů mužů dojde na další z tradičních soubojů mezi spoludržiteli českého rekordu na stovce Zdeňkem Stromšíkem a Janem Velebou s úřadujícím halovým evropským šampionem a slovenským rekordmanem Jánem Volkem. Loňský primát se pokusí obhájit Brit Oliver Bromby.

„Do Ostravy se moc těším, jelikož je to největší český halový mítink a já se tam vždy snažím představit v tom nejlepším světle. Prvním závodem jsem potvrdil, že mám formu a rád bych ji tam ukázal a předvedl kvalitní souboj se Stromšíkem a Volkem. Brombymu bych rád vrátil porážku z loňského roku,“ uvedl čerstvý limitář pro HME Jan Veleba.

Na stejné distanci žen je obhájkyní prvenství z minulého ročníku Klára Seidlová, která navíc své vítězství v sezóně 2020 ozdobila vyrovnaným národním rekordem 7,23. Nebude to však mít jednoduché. Do bloků proti ní zaklekne halová evropská šampionka a polská rekordmanka s výkonem 7,07 Ewa Swobodová. Mezi kandidátky na vítězství musíme řadit také bronzovou ženu z dvoustovky na ME 2018 v Berlíně a trojnásobnou medailistku z evropských šampionátu ve štafetě na 4x 100 metrů Jamile Samuelovou z Nizozemska.