Brankář „Nemo“ se vrátí do Karviné. Přijede jako soupeř se srbským Pančevem

Dalšími cizinkami v dresu Rapidu jsou Kubánka, Srbka, Bulharka a korejská nahrávačka.

Ostrava byla letos nasazena až do 2. kola Vyřazovacího poháru, Bukurešť v 1. kole vyřadil srbský Obrenovac (3:0, 3:0). „Nemůžeme být při zdi, že nás semelou, ale jedeme se porvat se o výsledek a předvést to, co máme natrénováno od srpna. Musíme riskovat a potřebujeme i trošku štěstí,“ řekl trenér.

„Těšíme se na to hodně, není to extraliga, ale souboj s úplně jiným týmem, na který nejsme zvyklé,“ prozradila zkušená univerzálka Sandra Skřivanová.

„V hale v Bukurešti máme za sebou tréninky v úterý večer a ve středu dopoledne, holky makaly a na zápas se těší. Musím konstatovat, že favorité nejsme, ale pevně věřím, že kůži zadarmo nedáme!" přiblížil ředitel TJ Ostrava Miloš Matula bojovnou náladu v ostravském týmu.

Odveta v hale ve Varenské ulici se hraje ve středu 21. prosince od 18 hodin.