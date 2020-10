„Sportoviště jsou zavřená a omezeny jsou i možnosti přípravy pod otevřeným nebem, do které už navíc výrazně vstupuje i počasí. Netěší nás to, ale budeme nastavená pravidla respektovat,“ řekl ostravský trenér Zdeněk Pommer s tím, že hráčky se teď připravují převážně individuálně.

V klubu zvažovali i možnost trénovat v Polsku. „V Česku jsme všichni v situaci, která se neubírá dobrým směrem a je potřeba ten trend změnit. To je v zájmu úplně všech lidí, kteří žijí v této zemi, nejen sportovců. My k tomu můžeme přispět tím, že pár týdnů nebudeme trénovat a hrát. To je jen malá ‚oběť‘, jakkoli je to pro mnoho z nás z mnoha důvodů nepříjemná situace,“ vysvětlil kouč, že za hranice se volejbalistky nechystají, i když je v této sezoně čeká evropský Challenge Cup.

Los jim v něm za soupeře určil lotyšskou Rigu. „Za výjimku hrát mezistátní utkání jsem rád, ale nás se netýká. Jako bývalý trenér reprezentace vím, že sportovní porovnání s týmy ze zahraničí je pro rozvoj hráčů nezbytné a ukazuje mnoho nových věcí i klubům. V neposlední řadě je zde hledisko ekonomické, příjmy z účasti v pohárech jsou pro kluby bezesporu důležité,“ dodal Pommer.

První utkání extraligy po nucené přestávce by měly ostravské volejbalistky sehrát 28. října v Přerově.