Volejbola Skola z Rigy, druhý tým uplynulého ročníku lotyšské ligy, bude soupeřem volejbalistek TJ Ostrava v 1. kole evropského Challenge Cupu. Rozhodl o tom páteční los v Lucemburku.

Volejbalistky TJ Ostrava se v listopadovém 1. kole evropského Challenge Cupu utkají s lotyšským celkem VS Riga. | Foto: Deník / Pavel Netolička

„Mohlo to dopadnout lépe i hůře, v osudí byly třeba celky ze Španělska nebo Portugalska,“ vysvětlil ředitel TJ Ostrava Miloš Matula, že cestování nebude tak náročné a do Lotyšska se mohou vydat letecky i autobusem. První zápas by se měl odehrát v hale ve Varenské ulici v termínu od 10. do 12. listopadu, odveta v Rize 24. až 26. listopadu.