„Mrzí nás, že v poháru končíme. Soupeřky nás přehrávaly na side outu, nedařilo se nám ubránit jejich útočící hráčky, nebyly jsme schopny jim znepříjemnit hru a dostat je pod tlak,“ smutně přiznala smečařka Helena Hrdličková po osmifinále.

Kaposvár, v jehož sestavě nastoupily tři ze čtyř srbských opor, diktoval tempo od začátku. Ostrava se zvedla ve 3. sadě, ale za stavu 4:4 přišla o blokařku.

Srbská smečařka Sara Klisura, s 18 body nejlepší hráčka duelu, přešlápla středovou čáru, na její nohu dopadla Kateřina Zemanová a byl z toho výron kotníku. Nahradila ji patnáctiletá Elen Jedličková, přesto se Ostrava do stavu 19:20 držela. Závěr však byl opět v domácí režii.

„Čekali jsme, že předvedeme víc, protože to umíme, ale soupeř na nás vletěl a zatlačil podáním. Rozdílová hráčka Klisura patří do italské A1 a ne do maďarské ligy. Navíc se zachovala fér a zraněné Zemanové se omluvila,“ konstatoval Zdeněk Pommer, trenér Ostravy.

Challenge Cup volejbalistek - osmifinále:

1. MCM-Diamant Kaposvár - TJ Ostrava 3:0 (19, 18, 20).

Rozhodčí: Mateizer (Rumunsko) a Jovanovič (Srbsko), čas: 76 min., bez diváků.

Kaposvár: Tálas 2, Szücs 8, Kump 2, Helič 17, Klisura 18, Djurič 9, libero Szpin - Szedmák, Bodovics. Trenér: Nedeljkovič.

Ostrava: Pospíšilová 6, Hrdličková 10, Nečasová 3, Žarnovická 5, Štrbová 12, Zemanová 3, libero Chevalierová - Bauerová, Jedličková 1. Trenér: Pommer.