Slezané sice neměli jednoduchý los, ovšem ze zápasů v Pardubicích (6:4) a doma s Bohemians (6:5 SN) urvali za dvě vítězství cenných pět bodů a i nadále se drží v popředí superligové tabulky.

„Můžeme být spokojení. Samozřejmě škoda toho jednoho bodu, ale myslím, že proti Bohemce to mělo vše – drama, emoce, florbal nahoru dolů, celkově se skóre prolínalo z jedné strany na druhou a nakonec jsme to urvali po nájezdech,“ byl rád útočník a autor dvou branek FBC Ostrava Michal Sládek.

„V ročníku byly i zbytečně ztracené body, ale myslím, že jsme to zatím zvládli a doufám, že ve druhé části na to navážeme,“ dodal. „Je polovina sezony, ale to není konec, takže jedeme dál. Teď si dáme trochu pauzu a po novém roce do toho půjdeme s čistou hlavou. Chceme dál získávat body,“ doplnil jeden z trenérů Tomáš Svačinka.

Výsledky - superliga mužů:

10. kolo: Sparta – Black Angels 18:7 (8:3, 5:3, 5:1), Pardubice – FBC Ostrava 4:6 (3:1, 1:4, 0:1), Otrokovice – Hattrick Brno 3:5 (1:1, 1:0, 1:4), Česká Lípa – Vítkovice 3:5 (0:3, 3:2, 0:0), Bohemians – Liberec 8:3 (3:2, 1:0, 4:1). Utkání Střešovice – Chodov bylo odloženo.

11. kolo: Black Angels – Střešovice 2:8 (1:3, 0:3, 1:2), Liberec – Česká Lípa 19:7 (5:1, 4:3, 10:3), Vítkovice – Královské Vinohrady 10:5 (3:3, 2:1, 5:1), FBC Ostrava – Bohemians 6:5 SN (0:1, 2:2, 3:2 - 0:0, 2:0). Utkání Chodov – Otrokovice bylo odloženo.

1. Vítkovice 14 13 0 0 1 124:57 39

2. Střešovice 11 8 1 0 2 87:47 26

3. Bohemians 11 7 0 1 3 91:61 22

4. FBC Ostrava 14 6 2 0 6 78:86 22

5. Mladá Boleslav 8 6 1 0 1 69:32 20

6. Chodov 10 6 0 1 3 62:60 19

7. Sparta 10 6 0 0 4 65:50 18

8. Liberec 11 4 1 0 6 64:76 14

9. Black Angels 12 4 1 0 7 67:96 14

10. Česká Lípa 12 3 0 0 9 69:110 9

11. Hattrick Brno 11 2 0 2 7 40:66 8

12. Pardubice 8 2 0 0 6 40:75 6

13. Otrokovice 9 1 0 2 6 41:58 5

14. Kr. Vinohrady 9 1 0 0 8 44:67 3