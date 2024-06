/FOTOGALERIE/ Ani v jednom z pěti ročníků turnaje J&T Banka Ostrava Beach Pro nechyběli, zbožňují je fanoušci i organizátoři, kvůli českým jedničkám jsou lístky na letošní hlavní klání 6. až 9. června v Dolních Vítkovicích vyprodané. Od 4. místa v roce 2018, kdy pod vysokou pecí nastoupili poprvé, urazili Ondřej Perušič a David Schweiner pořádný kus cesty, který na konci loňského roku korunovali titulem světových šampionů.

Tisková konference k volejbalovému turnaji J&T Banka Ostrava Beach Pro, 4. června 2024, Ostrava. České jedničky a úřadující mistři světa Ondřej Perušič (vlevo) a David Schweiner. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„Člověk je mistr světa do prvního selhání. Nás to velmi rychle přešlo,“ zůstává devětadvacetiletý Perušič nohama na zemi. „Tolik se toho nezměnilo. Přibyli partneři a tlak na výsledek, ale na hře se nic nemění. Ta se musí furt vyvíjet, stejně jako beachvolejbal. Kdybychom přestali, dost rychle skončíme v kategorii Future,“ souhlasí Schweiner, který v sobotu oslavil třicátiny.

Do Dolních Vítkovic se těšili. „Pokaždé když se do tohoto areálu vrátíme, vybaví se nám vzpomínky. Jak ten turnaj rostl, tak my jsme rostli s ním,“ ohlíží se Perušič zpátky. „Ostrava nám pomohla v kariéře opravdu hodně. Výsledek z roku 2018 pro nás byl průlomový a dostal nás do nejlepší dvacítky. V Ostravě jsme poprvé dokázali držet krok s tehdy dominujícími Nory Molem a Serumem,“ připomíná Perušič.

Pod vysokou pecí skončili třiikrát druzí (2019, 2021, 2022) a dvakrát čtvrtí (2018, 2023). Jak jsou připraveni letos? „Ideálně. Doufáme v to,“ usmívá se Schweiner. „První část sezony se nám nepovedla podle představ. Kromě výkyvů formy jsme bojovali i se zdravotními obtížemi. Teď se zdá, že tohle pominulo a měli bychom být připravení. Doufáme, že se nám to na domácí půdě podaří ukázat,“ říká Schweiner.

Rozehráli se v Polsku, o víkendu triumfovali na turnaji Challenge v Polsku, když ve finále porazili kubánský pár Alayo - Diaz 2:1 na sety. „Poslední turnaje jsme poztráceli nějaké body, které byly důležité pro postavení do dalších akcí. A vítězství ve Starých Jablonkách nás trošku vrací zpátky. Doufám, že ještě využijeme vlny v Ostravě a navážeme bodovým přídělem,“ přeje si Schweiner další zisk.

Potřebují ho i pro olympiádu v Paříži, kam se kvalifikovali ziskem titulu mistrů světa. „Bojujeme o nasazení z prvního koše. To znamená prvních šest týmů, zredukovaných na pět, protože šestí budou domácí Francouzi. Mohl by to být dobrý krok k tomu, abychom měli papírově jednodušší skupinu a Nory nebo Švédy potkali až v pozdější fázi turnaje,“ vysvětluje Schweiner.

„To, že jsme tady nevyhráli svoje první zlato na okruhu nás dodnes mrzí, ale zároveň je to turnaj, na který se každoročně můžeme spolehnout, že bude skvělá atmosféra a že se nám tady bude doufejme i letos dařit,“ věří Perušič v podporu fanoušků.

Soupeři Čechů ve skupině A jsou ve čtvrtek Niozemci van de Velkde a Immers (10.20 hodin) a Italové Cottafava s Nicolaiem (18.00), v pátek je čeká pár, který vzejde ze středeční kvalifikace.

„Po pěti účastích v semifinále se těžko nastavuje laťka dostatečně nízko. Od prvního ročníku v Ostravě byly naše ambice o tom, abychom předvedli co nejlepší výkon, ideálně si co nejvíce užili možnost hrát před domácími fanoušky,“ říká Perušič.

Program turnaje Středa 5. června - kvalifikace Čtvrtek 6. června - zápasy ve skupinách Pátek 7. června - zápasy ve skupinách Sobota 8. června - play-off Neděle 9. června - semifinále, zápasy o 3. místo a finále

„To zůstane stejné i letos. Účast ve čtvrtfinále se od nás asi očekává a to bychom i my považovali za slušný výsledek vzhledem k peripetiím uplynulých měsíců. Samozřejmě je našim snem se představit v nedělních bojích. To je každoročně zdroj nejlepších sportovních zážitků, jaké máme,“ prozrazuje Perušič.

„Navíc je to pro nás pravděpodobně poslední turnaj před olympiádou. To znamená, že bude sloužit i jako užitečná konfrontace s týmy ze světové desítky, se kterými se střetneme v Paříži,“ doplňuje Schweiner svého parťáka z písku.

Turnaj J&T Banka Ostrava Beach Pro 2024

Nasazené páry v turnaji mužů:

1 – Åhman a Hellvig (Švéd.), 2 – Mol a Sørum (Nor.), 3 – Perušič a Schweiner (ČR), 4 - Boermans a de Groot (Niz.), 5 - George a Andre (Braz.), 6 - Evandro a Arthur (Braz.), 7 - Ehlers a Wickler (Něm.), 8 - Cottafava a Nicolai (It.), 9 - van de Velde a Immers (Niz.), 10 - Partain a Benesh (USA), 11 - Cherif a Ahmed (Katar), 12 - DK Šépka a Sedlák (ČR).