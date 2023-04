/FOTOGALERIE/ Fantastický výkon! Kraulař Roman Procházka z KPS Ostrava na čtyřdenním plaveckém mítinku v niizozemském Eindhovenu splnil v nedělním závodě na 50 metrů volný způsob limit pro letošní mistrovství Evropy kategorie U23 v irském Dublinu. Časem 22,62 vteřin navíc vymazal deset let starý český rekord Tomáše Plevka a obsadil 5. místo.

Čeští reprezentanti Roman Procházka a Ondřej Slavík z KPS Ostrava. | Foto: KPS Ostrava

„Moc mě potěšilo, že Roman zaplaval po dlouhé době opět velmi kvalitní výkon, český rekord je opravdu vynikající," pochválil trenér KPS Ostrava Libor Kohut svého svěřence.

„Nad mé možnosti se mi povedl start a dokázal jsem se i po výjezdu držet s klukama. Na vodě jsem postupem padesátky šel dopředu a z osmého místa se mi podařilo udělat páté, k tomu český rekord a limit na Evropu,“ usmíval se dvaadvacetiletý rodák z Bruntálu po úspěšném závodě v silné mezinárodní konkurenci.

„Pocitově se mi to jelo dobře, jsem spokojen. Vážím si práce a trpělivosti, kterou se mnou má můj trenér Libor Kohut a naší skupiny. Jsem rád, ze můžu trénovat v Ostravě,“ dodal Roman Procházka, který je zároveň členem Vysokoškolskéo sportovního centra Victoria Praha.

Plavec Kern splnil na Kypru tři limity na Evropu, od světa už ho dělí jen setiny

Jeho mladší ostravský klubový kolega Ondřej Slavík se v Nizozemsku radoval hned dvakrát. V závodě na 50 metrů motýlek zaplaval čas 24,46 vteřiny, obsadil vynikající 6. místo a zároveň splnil nominační limity pro juniorské mistrovství světa v Izraeli a Evropy v srbském Bělehradě.

„Jsem velmi rád, že se mi to v Eindhovenu podařilo, ale lhal bych, kdybych řekl, že to bylo snadné. Ta dřina ovšem stála za to,“ svěřil se junior Ondřej Slavík, který vloni plaval finále na Evropském olympijském festivalu mládeže EYOF. „Aby to klaplo, musí se potkat plavec s chutí trénovat a najít dobrého trenéra. Když se to spojí, potom to funguje a jsou úžasné výsledky,“ dodal.

FOTO: Basketbalové mládí v Ostravě. Klání chlapců a dívek ze 7 zemí hostí 12 hal

Ve finále B na 50 metrů volný způsob zaostal Slavík v Eindhovenu o tři setiny těsně za limitem. „Jsem spokojen, Ondřej úkol splnil a jsem rád, že má i limit na svět. No, a na juniorský rekord si ještě chvíli počká,“ řekl trenér Kibor Kohut.

Jen o pár dnů dříve zaplaval z KPS Ostrava tři limity pro MEJ v Srbsku Tobias Kern. Podařilo se mu to na multiutkání juniorů v kyperském Limassolu spolu s prvními místy na 50 a 100 metrů motýlek (24,58 a 54,47) a v úvodním úseku štafety 4x100 metrů volný způsob (50,66).