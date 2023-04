Třikrát stupně vítězů, taková je bilance ostravských sokolských sportovců v tradiční anketě České obce sokolské. V rámci čtvrtečního vyhlášení Sokola roku 2022 si v Tyršově domě přišli pro první cenu za loňský rok zápasník Matěj Mlčoch ze Sokola Vítkovice v kategorii 19 až 23 let a mladší dorostenci házenkářů Sokola Ostrava v kategorii kolektivní sport mládeže. Druhý skončil mezi jednotlivci do 18 let další vítkovický zápasník Daniel Gurbovič.

Alexander Choupenitch se stal vítězem hlavní ankety Sokola roku. Na archivním snímku za rok 2021. | Foto: ČOS/Markéta Navrátilová

Jednadvacetiletý volnostylař Mlčoch loni zazářil na mistrovství republiky. V Hradci Králové získal svůj první seniorský titul v kategorii do 92 kg a Sokolu Vítkovice pomohl k triumfu v soutěži družstev. Na juniorském domácím šampionátu ve Vítkovicích si pověsil na krk bronz ve váze do 86 kg. Jeho oddílový parťák Gurbovič zde získal zlato ve váze do 57 kg.

Házenkáři mladšího dorostu Sokol Ostrava dosáhli loni historického úspěchu. Pod vedením kouče Davida Kalouse slavili poprvé v této kategorii domácí titul. „Jedná se o výsledek dlouhodobé práce. Od té doby, co nastoupili do minižáků, je vedlo hodně trenérů a každý jim něco dal. Jasně, máme tady individuality, ale hlavní je kolektiv, což se ukázalo v celé loňské sezóně,” říkal po triumfu Kalous.

SOKOL ROKU 2022 (Moravskoslezské úspěchy):

Individuální sporty:

Od 19 do 23 let: 1. Matěj Mlčoch (zápas/Sokol Vítkovice)

Do 18 let: 2. Daniel Gurbovič (zápas/Sokol Vítkovice)

Kolektivní sporty:

Mládež: 1. mladší dorostenci Sokol Ostrava (házená)

Sokolem roku 2022 se mezi jednotlivci stal jako loni brněnský šermíř fleretista Alexander Choupenitch ze Sokola Brno I. „Jsem mile překvapen. Loni byl neolympijský rok, takže jsme všichni absolvovali rovnocenné závody. O to je cennější, že jsem obhájil a v nabité konkurenci uspěl mezi dalšími sportovci z ostatních odvětví,” řekl sokolský ambasador Choupenitch.

„Těší mne, že se každoročně sejdeme v našem sídle, aby jsme vyhlásili nejen nejúspěšnější sportovce, ale ohlédneme se také za tím, co pro své svěřence udělali cvičitelé všestrannosti a co se povedlo našim vzdělavatelům. Právě sport pro všechny je základem naší činnosti a neoddiskutovatelnou součástí je také kulturní a vzdělavatelská činnost. Jsem moc ráda, že se na to nezapomíná a všem vítězům srdečně gratuluji,” řekla starostka České obce sokolské Hana Moučková.

Basketbalové lvice Sokola Hradec Králové ovládly pořadí kolektivů mezi ženami i mládeží. Nejlepším trenérem roku se stal Ladislav Včelička z bojových sportů v Písku a sportovní gymnastka Sokola Brno I Alice Vlková je nejlepší sportovkyní do 18 let.

Cvičiteli roku se stali Pavlína Maňásková z T. J. Sokol Uherské Hradiště a Stanislav Trávníček ze Sokola Písek. Cenu Radky Daňkové pro objev roku převzal Petr Kostka ze zlínského Sokola Malenovice. Kolektivem roku jsou Pomahatelé Sokola Turnov.

Cenu Fair Play Aloise Hudce obdržel Ondřej Škultety ze Sokola Vřesovice za záchranu života pohotovou masáží srdce. V závěru večera byla udělena i Cena starostky ČOS za mimořádný počin, kterou si odnesli sokolové z pražského Spořilova za hromadné odběry krve.