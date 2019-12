„Šli jsme jasně za třemi body, tohle je pro nás špatný výsledek,“ zklamaně konstatoval ostravský trenér Jan Václavík. „Zápas jsme měli ve své režii, dva sety jsme hráli dobře a už jsme si mysleli, že tam jsme. To se šeredně nevyplácí,“ nebyl Václavík spokojen se ziskem jediného bodu.

„Nedocvakli jsme třetí set, soupeře to nabudilo a my si přestali věřit. Přišla nervozita, která se totálně odrazila ve čtvrtém a pátém setu, z každého balonu jsme měli strach,“ řekl kouč Ostravy. „Soupeř začal přihrávat, my se naopak honili po celém hřišti a nedokázali se tolik prosadit v útoku,“ doplnil David Janků, smečař a kapitán domácího týmu.

„Dva sety nás Ostrava rozstřílela servisem, potom jsme si začali víc věřit, udělali jsme méně chyb a se štěstím vyhráli,“ usmíval se Martin Kop, trenér příbramských Kocourů. „Jsem rád, že jsme se nepoložili, ale kluci zabojovali a dali do toho všechno. Dva body z Ostravy, kde se těžko vyhrává, jsou zlaté,“ radoval se Kop ze třetího vítězství v tomto ročníku extraligy.

Hned na začátku nového roku čekají Ostravu tři zápasy po sobě se Zlínem - 7. ledna doma a 9. ledna u soupeře v Českém poháru, 18. ledna bude se stejným týmem v hale Sarezy v Hrušovské ulici bojovat o body v extralize.

Extraliga volejbalistů - 12. kolo:

VK Ostrava - Příbram 2:3 (18, 15, -25, -20, -13)

Čas: 120 min., diváků: 350

Ostrava: Marcyniak 13, Dvořák 5, Ihnát 15, Sedláček 11, Podlesny 5, Janků 19, libero Sobczak - Muroň, Šoltys 7, Vancl 3. Trenér: Václavík.

Příbram: Kuchař 21, Safonov 14, Kriško 1, Suda 9, Polák 10, Kupilík 2, libero Juračka - Hulpach 13, Trojanowicz, Rosenbaum, Böhm 2. Trenér: Kop.

Další zápasy:

Brno - Black Volley Beskydy 3:1 (-20, 11, 17, 17)

Čas: 83 min., diváků: 562.

Nejvíc bodů Brna: Římal 21, Hrazdíra 15, Pražák 13, Licek 11.

Beskydy: Mitič 3, Mečiar 10, Široký 5, Krysiak 12, Babic 8, Dustinac 4, libera Nogueira a Ostroumov - Kozák 3, Pospíšil, Míšek, Prokůpek, Drozd. Trenér: Kubala.

Lvi Praha - Kladno 3:0 (21, 19, 19), Ústí nad Labem - Liberec 0:3 (-16, -20, -20). Utkání České Budějovice - Odolena Voda se hraje v neděli a Zlín - Karlovarsko v pondělí.