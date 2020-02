Po dvou setech prohrávali 0:2. V prvním nezvládli koncovku, ve druhém se jim přestalo dařit podání a úplně propadli.

Pak ale zabrali a vrátili se do zápasu. Pomohla jim k tomu změna v sestavě, kdy se smečař Janků přesunul na post univerzála. „Od třetího setu, kdy domácí trenér změnil postavení, jsme se novému stylu nemohli dlouho přizpůsobit.“ přiznal kladenský kouč Petr Klár.

„Přesto to nestačilo. Pro diváky to byl asi napínavý zápas, ale my v něm propadli na nahrávce a prohospodařili dva sety,“ zklamaně konstatoval domácí trenér Jan Václavík po zkráceném tie-breaku.

Jeho svěřenci v koncovce odvrátili čtyři mečboly soupeře, ale eso Okošanoviče, který byl s 25 body vyhlášen nejlepším hráčem utkání, jejich naději definitivně zmařilo.

Kladno zůstalo v tabulce dál šesté, Ostrava se díky vybojovanému bodu posunula z 8. na 7. místo.

V KOSTCE

Extraliga volejbalistů - dohrávka 19. kola:

VK Ostrava - Kladno 2:3 (-22, -16, 22, 17, - 15), čas: 135 min.,

Ostrava: Marcyniak 9, Šoltys 1, Ihnát 16, Sedláček 18, Podlesny 3, Janků 20, libero Sobczak - J. Dvořák 3, Štefko, Vancl 2, Bauman, Muroň 1. Trenér: Václavík.

Kladno: Hýský 9, Zajíček 11, Van Haarlem 4, Vemič 12, Palacios 3, Okošanovič 25, libero Moník - Mikulenka, O. Fortuník 1, Kuboš. Trenér: Klár.