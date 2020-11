/FOTOGALERIE/ Hráli doma, ale výhoda to pro volejbalisty VK Ostrava nebyla. V 5. kole extraligy vyšli v pátek bodově naprázdno, Ústí nad Labem podlehli 0:3.

Volejbalová extraliga mužů, VK Ostrava – Ústí nad Labem, 20. listopadu 2020 v Ostravě. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Zápas ale pro ně začal slibně, v 1. setu vedli 16:11. „Nevyšla nám koncovka, Ústí se chytilo a pak už jsme ho nedokázali zastavit. Hráli jsme úplnou bídu,“ přiznal ostravský smečař David Janků. „Soupeř ustál náš tlak v prvním setu, pak už tlačil hrozně moc on nás a my to neustáli,“ hodnotil průběh duelu domácí kouč Jan Václavík.