„Když jsme nechali Ostravu hrát a byla bod nebo dva nad námi, hrálo se nám velmi těžko. V momentě, kdy jsme se uklidnili a přestali dělat chyby, tak jsme to měli jednodušší,“ oddechl si Jakub Janouch, reprezentační nahrávač a kapitán hostů, po dvanáctém vítězství v této sezoně.

„Bylo těžké se dostat do zápasu, protože pro nás je to společně s Beskydami nejdelší cesta za soupeřem. První set jsme nebyli ve hře, ale těžký zápas jsme zvládli za tři body,“ vysvětlil Argentinec s italským pasem Juan Manuel Barriel, který od léta vede Lvy, že na Moravu a do Slezska se z hlavního města zřejmě cestuje déle než opačným směrem.

Pražané jsou v aktuální tabulce třetí, Ostravě patří poslední třináctá příčka, na kontě má z šestnácti odehraných duelů piuhých šest bodů. „Určitě byla šance hrát lepší volejbal a s lepším výsledkem, než jak to dnes dopadlo. Mohli jsme vytěžit více ze hry, kterou obě družstva předváděla,“ neskrýval zklamání kouč VK Ostrava Richard Vlkolinský po čtrnácté prohře.

Jeho tým měl šanci duel zdramatizovat ve čtvrté sadě, kdy vedl až o čtyři body. „Začátek byl od nás docela dobrý. První set nám to sedlo, ale pak nás už začali Lvi systematicky přehrávat, kdy jsme se vždy v jednom postavení zasekli a tím nás přehráli,“ doplnil Dominik Fořt, smečař a kapitán domácího týmu.

Extraliga volejbalistů - 18. kolo:

VK Ostrava – VK Lvi Praha 1:3 (22, -15, -18, -20)

Rozhodčí: Kovář a Možnár, čas: 102 min., diváci: 350.

Ostrava: Muroň 3, Vašíček 1, Fořt 7, Polynski 8, Dvořák 3, Jarosinski 16, libero Vancl - Mazoch 13, Blažej, Bauman 1. Trenér: Richard Vlkolinský.

Praha: McCarthy 2, Schouten 23, Kriško 15, Todua 7, Janouch 1, Vodička 10, libera Moník a Tláskal - Pliasetskyi, Tibitanzl 3, Kollátor. Trenér: Juan Manuel Barriel.