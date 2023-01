OBRAZEM: Ostrava sestřelila Zubřice servisem, teď dvakrát narazí na mistryně

„Začalo to tak, jak jsme čekali, ale neustáli jsme to na příjmu, a to se pak těžko hraje, když útočíme do plných,“ posteskl si smečař a kapitán Ostravy Dominik Fořt. „Zásadní rozdíl mezi družstvy byl na podání a přihrávce,“ souhlasil kouč Slezanů Richard Vlkolinský.

Souboj na esa z podání Brno vyhrálo 7:1 (o čestný úspěch hostů se v této herní činnosti postaral Polák Polynski), na body z bloků dominovalo 11:5.

Mladé Beskydy bez čtyř zkušených hráčů zažily proti Jihostroji křest ohněm

Na přímou záchranu v nej᠆vyšší soutěži má Ostrava, která se v této sezoně potýká s vážnými ekonomickými problémy, už jen malou šanci. Ve vzájemném souboji by 11. února doma musela porazit předposlední Benátky nad Jizerou a ve zbývajících čtyřech zápasech – doma s Kladnem (28. 1.), v Odoleně Vodě (4. 2.), v Příbrami (18. 2.) a doma s Karlovarskem (4. 3.) – získat o dvě výhry víc než ony.

Pokud Ostrava neuspěje, čeká ji na přelomu dubna a května baráž s vítězem I. ligy. Do ní po změně, kterou v lednu schválil výbor Českého volejbalového svazu na doporučení Asociace extraligových volejbalových klubů, půjde místo dvou týmů z nejvyšší soutěže pouze jeden, ten poslední. I příští ročník extraligy bude mít totiž třináct účastníků místo původně plánovaných dvanácti.

Bojovné Sokolky se s Olympem rvaly o každý bod, zápas dotáhly až do tie-breaku

Extraliga volejbalistů - 21. kolo:

Volejbal Brno – VK Ostrava 3:0 (14, 18, 12)

Rozhodčí: Buchar a Dmejchal, čas: 65 min., diváci: 267.

Brno: Kovalchuk 4, Janků 10, Janečka 6, Zmrhal 10, Hrazdira 9, Crins 8, libero Kop - Jirásek 2, Toman. Trenér: Ondřej Marek.

Ostrava: Mišek 1, Jarosinski 4, Polynski 2, Perry 8, Fořt 2, Muroň 3, libera Vancl a Jelen. Vašíček, Dvořák, Mazoch 3, Motyčka 2, Bauman. Trenér: Richard Vlkolinský.