Gábor Boráros, Samuel Krištofič a Máté Kertész. To byli protivníci, kteří se dosud postavili Davidu Kozmovi v souboji o pás. Všichni prohráli. Teď se k nim přiřadil i Silva, proti němuž aktuální šampion, přezdívaný Růžový Panter, navzdory předpokladům překvapivě ovládl první kolo, kdy zasadil Apollovi několik ran. Další průběh byl však vyrovnaný a po čtyřech kolech byl stav 2:2.

Právě ale čtvrté kolo mohlo předčasně rozhodnout, když Kozma schytal od soka těžkou ránu, po níž se skácel na zem, Jihoameričan ale jeho otřesení využít nedokázal, aby zápas ukončil, a toho pak litoval. „Tady David přežil svou smrt," glosoval okamžik komentátor přímého přenosu Ondřej Novotný. Apollo se totiž už k další takové příležitosti nedostal a v pátém kole už Čecha nezlomil. Naopak v něm rozhodl Kozma.

„Ne, že bych ztrácel víru ve vítězství, ale byly tam momenty, kdy mi hodněkrát nakouřil, trefil mě, motala se mi hlava. Nos mám na sračky, jazyk i obličej také, ale pocit z vítězství je nejlepší a ten teďka mám," rozplýval se v kleci za aplausu pěti set diváků v brněnské hale Zoner BobbyHall, když vyhrál i osmý zápas v Oktagonu. Později na tiskové konferenci přiznal, že šlo o nejtěžšího protivníka.

Kdy byl nejkritičtější moment? „Asi když mě škrtil. Už jsem si říkal, že to nechci ukončit. Nakonec jsem se z toho vyvlíkl a podařilo se mi utéct," popsal Kozma, jehož výkon, který byl označen za výkon večera, ocenil i Silva.

„Děkuji ti za titulový zápas, uznávám tě jak šampiona, ale těším se na další výzvy," uvedl, přičemž prozradil záměr rozdat si to i s Karlosem Vémolou. Na tiskové konferenci byl ale přesvědčen, že měl vyhrát. „Nesouhlasím s tím, jak bodoví rozhodčí rozhodli, ale respektuji to. Měl jsem momenty, kdy jsem jednoznačně vedl, Davidovým takedownům jsem unikal, byl jsem blízko KO," vyčetl Apollo.

„Jen bych podotkl, že po čtyřech kolech to bylo 2:2 a páté kolo David vyhrál u všech rozhodčích," dodal promotér Ondřej Novotný.

Pešta ukončil Itala ve 2. kole

Jen něco málo přes jedno kolo trval očekávaný zápas Viktora Pešty. Ital Riccardo Nosiglia poměrně srdnatě vzdoroval po celé první kolo, několikrát se pokusil zaútočit, ovšem hned v úvodu druhé „rundy“ favorit strhl soupeře na pletivo, kde ho donutil bitvu vzdát. „Vždy je co zlepšovat, ale bylo to víceméně tak, jak jsem chtěl,“ usmál se Pešta při hodnocení ještě v oktagonu.

„Čekal jsem, jestli na mě vyletí, jestli ne, tak ho trochu rozpinkat. Tím, že nikdy nebyl ve druhém kole, jsme chtěli ten zápas trochu natáhnout. Pak jsem ho chtěl vzít na zem a jít po finiši, což se stalo. Párkrát mě trefil, což v plánu nebylo, ale nebyly to extra granáty a myslím, že celkově to vyšlo dobře,“ doplnil Pešta s tím, že směrem k dalšímu soupeři by se nebránil ruskému bijci Mikhailu Ragozinovi.

„Proslýchá se, že by měl rozčeřit vody Oktagonu. Pakliže tě Michale nebaví si hrát na schovávanou, chceš borce, který vezme každou výzvu, moc rád tě tady uvítám,“ prohlásil Viktor Pešta.

Vémolovi se postaví do cesty Polák

Příštím soupeřem populárního Karlose Vémoly v titulové bitvě ve váze do 84 kilogramů bude Marcin Naruszczka. Polský zápasník si poradil s Ericem Spicelym, jehož ukončil ve 2. kole TKO. S českým Terminátorem si to tak rozdá o pás ve střední váze v červenci v Praze na Štvanici.

„Jsem překvapen, ale jsem i rád, že jak v UFC, tak i v Oktagonu, se o titul utká český a polský borec. V obou případech ale vítězně odejdou Češi,“ řekl hned v kleci svému sokovi samotný Vémola. „V Oktagonu je jen jeden král,“ dodal.

Prvním finalistou malé pyramidy bantamové váhy v Oktagonu je Filip Macek. A to navzdory tomu, že více než dvě kola nebyl lepší. Naopak. Ital Luca Iovine byl významně aktivnější, na body by téměř určitě vyhrál, ale zhruba dvě minuty před koncem chyboval a nechal Macka duel ukončit submisí.

„Omlouvám se za ten konec. Filip byl silný zápasník,“ komentoval krátce Iovine zápas. Macek přiznal, že už začínal mít porážku v hlavě. „V prvním kole jsem si říkal, že ještě je hodně času. Ale ve třetím jsem si pomyslel, že ten titul chci vyhrát. A jsem tomu blíž,“ řekl vítěz.

Ukončení přišlo jako blesk z čistého nebe. „Už jsem to chytal asi třikrát. Když se na mě tlačil, tak jsem ho podchytával, a měl jsem pojištěnou ruku, kdy pokud by se natáhl, tak to protáhnu do armbaru. To se povedlo. Třikrát, možná i víckrát, mi ruku vytáhl. Tentokrát ale ne, tak jsem mu tam brutálně zatlačil do toho, slyšel jsem, jak to křuplo a to jsem věřil, že to zaplácá. A stalo se,“ oddechl si Filip Macek.

Klání mezi Arnoldem Querem a Janne Elonenem-Kulmalou se neuskutečnilo kvůli tomu, že prvně jmenovaný ani nadvakrát výrazně nenavážil.

Přestřelku vyhrál Brož

Ve velkou přestřelku se proměnil střet podceňovaného Miroslava Brože s Němcem Christianem Jungwirthem. Z obou stran padla spousta ran, převaha se přelévala od jednoho ke druhému a zpátky. Rozhodující úder však nepadl, určit vítěze tak musely body, které ho přisoudily českému zápasníkovi. Na plný počet tří kol se z předzápasů táhla také bitva Jozefa Jaloviara s Jorickem Montagnacem, sudí nakonec triumf připsali Francouzovi.

Podle očekávání pak srazil před limitem ukrajinského zápasníka Olega Nagorného Sparťan David Hošek. Ve 2. kole ho utahal na technické KO. „Myslím, že odešel fyzicky,“ hodnotil Hošek, který byl ke svému výkonu spíše kritický.

Naopak úvodní dva duely celého programu turnaje měly rychlý průběh. Už po čtyřiceti vteřinách ukončil klání s Carlosem Gracou Matěj Peňáz, jen o něco déle (2 minuty a 22 vteřin) trval souboj Fošuma a Sowa.

OKTAGON 24 – výsledky:

HLAVNÍ KARTA

Welterová váha (77,1 kg) o titul: David Kozma – Leandro Silva, vítěz Kozma na body

Polotěžká váha (93 kg): Viktor Pešta – Riccardo Nosiglia, vítěz Pešta ve 2. kole TKO (čas: 0:49)

Domluvená váha (88 kg): Eric Spicely – Marcin Naruszczka, vítěz Naruszczka ve 2. kole TKO (čas: 2:25)

Bantamová váha (61,2 kg): Filip Macek – Luca Iovine, vítěz Macek ve 3. kole submisí (čas: 2:29)

Bantamová váha (61,2 kg): Arnold Quero – Janne Elonen-Kulmala, nezápasili, Quero nenavážil

PŘEDZÁPASY

Střední váha (83,9): David Hošek – Oleg Nagorny, vítěz Hošek ve 2. kole TKO (čas: 2:09)

Welterová váha (77 kg): Christian Jungwirth – Miroslav Brož, vítěz Brož na body

Polotěžká váha (93 kg): Jozef Jaloviar – Jorick Montagnac, vítěz Montagnac na body

Polotěžká váha (93 kg): Robin Fošum – Abdoul Sow, vítěz Fošum v 1. kole KO (čas: 2:22)

Domluvená váha (125 kg): Alexander Cverna – Štefan Vojčák, nezápasili kvůli zranění Cverny

Střední váha (83,9 kg): Matěj Peňáz – Carlos Craca, vítěz Peňáz v 1. kole KO (čas 0:40)