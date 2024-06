Podívejte se: Paráda pod vysokou pecí, play-off si zahrají tři české dvojice

/AKTUALIZOVÁNO, FOTOGALERIE/ Paráda! Všechny tři české páry v hlavní soutěži zasáhnou na turnaji J&T Banka Ostrava Beach Pro 2024 nejvyšší světové úrovně Elite 16 v Dolních Vítkovicích i do sobotních bojů. Od mistrů světa Ondřeje Perušiče s Davidem Schweinerem se postup do osmifinále čekal, ale mladíci Jakub Šépka s Jiřím Sedlákem opět překvapili. Napřed v pátek porazili ve dvou setech Němce Pfretzschnera a Wintera, pak svedli vyrovnanou bitvu s Brazilci Georgem s Andrem, ale i přes několik setbolů ji do tie-breaku nedotáhli. Osmifinále si zahrají i Barbora Hermannová s Marií-Sárou Štochlovou.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Ostrava Beach Pro, 7. června 2024 v Ostravě. 1) Jakub Šépka (CZE), 2) Jiří Sedlák (CZE) | Foto: Deník/Pavel Netolička