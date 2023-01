„Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě. Dobře jsme bránili a vybírali v poli nadražené míče. Zvládli jsme to, co jsme si stanovili k obraně, za což musím holky velmi pochválit. Pro diváky to musel být výborný volejbal. Byly tam lehké emoce, ale ty k takovýmto zápasům samozřejmě patří,“ radoval se domácí kouč Zdeněk Pommer z deváté výhry v této sezoně.

Mrzela ho jen ztráta druhého dějství, i v něm Ostrava vedla. „Byli jsme klasicky málo důrazní v koncovce, a tuším, že nám ulítnul nějaký příjem,“ řekl Zdeněk Pommer.

„Škoda, že jsme neudržely tlak na servisu, kterým jsme si ze začátku hodně pomohly a holky poté nevěděly moc, co na nás hrát. Trošku jsme povolily a nechaly Olymp zbytečně rozehrát. Naštěstí koncovka čtvrtého setu, ať byla jakákoliv, skončila pro nás, a to se počítá,“ potěšil univerzálku Sandru Skřivanovou zisk plného počtu bodů. Ostrava jich má na kontě celkem 28 a v tabulce je sedmá.

Olymp měl šanci protáhnout duel do tie-breaku, ve čtvrté sadě vedl 23:21. „Bohužel o koncovku se za mě postaral rozhodčí, když za stavu asi 23:22 nebo 23:21 nepískl úplně očividné teče, které šly hráčce mezi rukama a pos…. s prominutím tu koncovku, my jsme to mohly dotáhnout do tie-breaku. Myslím si, že to, že se utkání do tie-breaku nedostalo, jde z části i na jeho triko. Nás tohle hodně mrzí, protože pro nás je každý bod v tabulce momentálně důležitý,“ nebrala si po utkání servítky zklamaná Pavlína Šimáňová, blokařka a kapitánka Pražanek. Jejich trenér Stanislav Mitáč se k zápasu odmítl vyjádřit.

Extraliga volejbalistek - 20. kolo:

TJ Ostrava – Olymp Praha 3:1 (20, -23, 21, 23)

Rozhodčí: Novák a Trumpeš, čas: 115 min., diváci: 200.

Ostrava: Hadáčková 12, Výtisková 3, Buvinič 13, Jedličková 13, Skřivanová 19, Bauerová 11, libero Jančová - Chládková 3, Dabrowska, Kašparová. Trenér: Zdeněk Pommer.

Praha: Virtová 2, Žáková 1, Brancuská 22, Kalhousová 8, Šimáňová 12, Nicole Šmídová 4, libera Dostálová a Pešková - Brichtová 9, Poloučková, Kopáčová 3, Gajdová 4, Natalie Šmídová. Trenér: Stanislav Mitáč.