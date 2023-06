/FOTOGALERIE/ Parádní start! Vítězstvím vstoupily do turnaje J&T Banka Ostrava Beach Pro 2023 kategorie Elite 16 ve čtvrtek oba nejlepší české páry Ondřej Perušič - David Schweiner a Barbora Hermannová - Marie Sára Štochlová.

J&T Ostrava Beach Pro, 1. června 2023 v Ostravě. | Foto: Deník/Pavel Netolička

Třikrát v Dolních Vítkovicích stříbrní Ondřej Perušič a David Schweiner si v základní skupině dopoledne poradili s bratranci Grimaltovými z Chile 2:0 (15, 24), když ve 2. sadě odvrátili čtyři setboly. „Trpělivě jsme ztrátovali a nakonec proměnili dvě příležitosti, co se nám naskytly,“ oddechl si Perušič.

Pak porazili Němce Ehlerse a Wicklera 2:0 (23, 12), když jejich setbol odvrátili v 1. sadě. „Ale nebylo to úmyslem. Pomohli jsme si servisem a dobrou obranou,“ řekl Perušič po druhé výhře.

Znamená přímou účast ve čtvrtfinále? „Ještě ne. Nicméně můžeme postoupit z 1. místa, ale spoléhat na kalkulaci vítězných a prohraných bodů bychom neradi. Zítra do toho dáme všechno a pokusíme se vyhrát. Máme to ve svých rukách,“ vysvětlil Schweiner. Jejich posledními soupeři ve skupině jsou v pátek od 14 hodin Američané Partain a Benesh.

Barbora Hermannová a Marie Sára Štochlová získaly pod vysokou pecí skalp Brazilek Agathy a Rebeccou 2:0 (26, 11). „Je to moje první ostravské vítězství, moc si toho cením. Moje parťačka hrála úplně skvěle, táhla mě a já si to moc užila. Bylo to boží,“ chválila Štochlová ostravskou rodačku Hermannovou.

Ve druhém duelu ale Češky odpoledne podlehly Mellisse a Brandie z Kanady 0:2 (-15, -17). „Co si budeme povídat, ony jsou v žebříčku výše než my. Mohly jsme překvapit a mrzí nás, že jsme nezahrály ten ranní volejbal, mohlo to být vyhrocenější a napínavější. Ale jsme spokojené, že máme jednu výhru, která nás s největší pravděpodobností posune do bojů play-off, což by byl úžasný výsledek,“ připustila Hermannová.

Ve třetím duelu základní skupiny nastoupí v pátek od 12.40 hodin proti Brünner – Hüberli ze Švýcarska.

Devatenáctiletí mladíci Kryštof Jan Oliva a Tadeáš Trousil po boji prohráli s Italy Ranghierim a Carambulou 0:2 (-20, -18). „Ukázalo to, že zvládáme držet tempo s těmi nejlepšími týmy na světě, ač to bylo asi hodně dané diváckou kulisou. Fanoušci nás táhnou a dodávají nám takového třetího hráče na hřišti,“ ocenil Tadeáš Trousil tradičně skvělé publikum v Dolních Vítkovicích.

V pátek mladý český pár čekají dva zápasy – napřed se utká s Brazilci Vitorem Felipem a Renatem (10.10) a pak s Poláky Losiakem a Brylem (17.20).

J&T Banka Ostrava Beach Pro kategorie Elite 16

Ženy:

Skupina D: Hermannová, Štochlová (12-ČR) - Agatha, Rebecca (4-Braz.) 2:0 (26, 11), Humanaová-Paredesová, Wilkersonová (13-Kan.) - Hermannová, Štochlová 2:0 (15, 17).

Muži:

Skupina C: Ranghieri, Carambula (3-It.) - Oliva, Trousil (11-ČR) 2:0 (20, 18)

Skupina D: Perušič, Schweiner (4-ČR) - M. Grimalt, E. Grimalt (12-Chile) 2:0 (15, 24), Perušič, Schweiner - Ehlers, Wickler (5-Něm.) 2:0 (23, 12).