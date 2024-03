/DENÍK ZAUJALO/ O nevídaný kousek se v příštích týdnech pokusí dva kamarádi Matyáš Kuboš a Tomáš Kopecký. Mladíci z Nového Jičína by si rádi vyzkoušeli své (nejen) fyzické možnosti a v následujících třech měsících se dostali z daleké španělské Barcelony domů pěšky. Jejich akce má zároveň charitativní podtext, prostřednictvím webu donio.cz budou vybírat peníze pro malou Natálku. „Chceme překonat sami sebe, a také pomoci,“ shoduje se dvojice, jejichž cesta začala v neděli 10. března.

Jeden ve čtyřiadvaceti dokončil studium vysoké školy, druhý – o dva roky mladší – hraje závodně volejbal. Oba jsou rodáky z Nového Jičína a pojí je fanouškovství ostravskému Baníku i fakt, že tíhnou k turistice. Tak si řekli, že udělají něco velkého. „Snažili jsme se to vymyslet, aby to trvalo zhruba tři měsíce. Nakonec nejideálnější je jít zespoda z tepla, aby v době, kdy budeme přicházet, bylo léto i u nás. Ať nezmrzneme. Vyšla nám z toho Barcelona, tak jsme to rozsekli,“ líčí Matyáš Kuboš.

Natálka, které se snaží dvojice pomoci.Zdroj: Matyáš KubošOd začátku měli záměr, že celou cestu budou chtít propagovat, na sociálních sítích i v dalších médiích, aby se o ní vědělo. A s tím dostali další nápad. „Že bychom mohli někomu pomoci,“ podotýká Tomáš Kopecký. „Ideálně někomu, kdo má problém s chůzí, aby to mělo symbolický nádech,“ doplňuje Kuboš.

Brzy narazili ve svém mateřském městě na malou Natálku, která má ochrnutou levou ruku i nohu, což jí činí patálie s chůzí. „Zapadá to do našeho příběhu. Chceme tím říct, že ne každý si může dovolit chodit každý den, jako my. A pomůžeme tím,“ ví Kopecký s tím, že cílem je vybrat 400 tisíc korun.

Na obě části těla totiž potřebuje speciální ortézy, které se dováží z Rakouska a jedna stojí okolo 80 tisíc korun. „Jak ale roste, je nutná nová každé dva roky. A pojišťovna to nehradí, takže rodiče shání peníze všude možně,“ přibližuje Tomáš Kopecký. „Na jedné straně chceme překonat sami sebe, sáhnout si i na vlastní dno, a na druhé pomoci někomu, kdo to potřebuje,“ říká Kuboš.

Přispět mohou lidé na webu donio.cz, kde je akce s názvem „Pěšky přes půl Evropy pro Natálku“. A jaký je plán? Start v Barceloně proběhl v neděli 10. března. „Asi dvacet kilometrů kolem moře zahneme na sever, vyjdeme ze Španělska do Francie, kde se přes Montpellier vydáme nahoru do Lyonu. Kousek je malé městečko a tam máme první bod,“ popisuje Matyáš Kuboš.

Ve švýcarském Curychu bude dvojice v polovině trati, zde očekává, že si výrazněji odpočine a pokochá se místními krásami. Následovat bude chůze podél rakousko-německých hranic. „Ještě uvidíme, jestli půjdeme kopcovitějším Rakouskem, nebo radši po rovince. Záležet bude na silách,“ nechává kus cesty otevřenou Tomáš Kopecký, přičemž duo by se poprvé v Česku mělo objevit nedaleko Českých Budějovic.

Domů do Nového Jičína by pak mělo dorazit 9. června. „Očekáváme hodně chůze, nudu, dřinu, puchýře, a že budeme mít hodně času sami pro sebe i vlastní myšlenky. Zatím pořádně nevím, co čekat, protože jdeme do neznáma,“ směje se Kuboš.

Matyáš Kuboš a Tomáš Kopecký s Natálkou.Zdroj: Matyáš Kuboš

Celkově jde tak o zdolání cesty dlouhé zhruba 2500 kilometrů během 91 dní, což dělá nutnost ujít v průměru téměř třicet kilometrů denně. Že by ale kluci neznali své možnosti, se nebojí.

„Máme to odzkoušené, že jsme před rokem a půl šli týden z Nového Jičína na Sněžku. Ale teď to jsou tři měsíce, takže velký skok,“ uvědomuje si Matyáš Kuboš. „Myslíme si však, že fyzicky jsme nachystaní a schopni to ujít. Navíc po měsíci budeme schopni i zrychlovat, až si tělo zvykne na námahu,“ dodává parťák Kopecký.

Žádné větší turistické cíle v plánu nemají. „Dopředu jsme uvažovali jen nad tím, že po cestě je Švýcarsko. Na to se těšíme, protože tamní kopce a příroda byly vždy náš sen. Jinak nic určeného nemáme, jen body, kam se kdy chceme dostat, takže se budeme domlouvat ze dne na den,“ uzavírá Matyáš Kuboš.