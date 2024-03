Zhruba v šestině své tříměsíční cesty pěšky z Barcelony do Nového Jičína jsou Matyáš Kuboš a Tomáš Kopecký. Dva kamarádi, fanoušci ostravského Baníku, zároveň pomáhají malé Natálce a snaží se na ni vybrat skrze web donio.cz půl milionu korun. Jak se jim to daří?

Tomáš Kopecký a Matyáš Kuboš | Foto: Matyáš Kuboš

O detailech a důvodech cesty Deník už psal, jak na tom dvojice po více než dvou týdnech cesty je? Do konce sbírky zbývá 76 dní, ve středu je vybráno zhruba 118 tisíc korun, tedy asi 23 procent cílové částky. „Jsme moc překvapení, jak to zatím jde a doufáme, že to tak bude pokračovat. To, jak lidi podporují Natálku i nás, nám přidává motivaci jít kupředu,“ hlásí z cesty Matyáš Kuboš. Přispět lidé mohou zde.

Třicet let od ligového derby v Ostravě: sudí Berbr, sólo Hýravého a drtivý Baník

Za sebou mají oba přes 500 kilometrů. „Snažíme se myslet pouze týden dopředu, aby nás ta vzdálenost úplně nezničila. Nicméně to jde zatím skvěle, v průměru jdeme 35 kilometrů denně, takže by měl být čas i na větší odpočinek, který plánujeme příští víkend,“ odhaluje Kuboš.

„Bolesti, jako jsou puchýře nebo namožené svaly z chůze máme, ale není to nic co by se nedalo zvládnout,“ dodává s tím, že podrobně lze jejich cestu lze sledovat na sociálních sítích nebo na blogu zde.