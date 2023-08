Pěstmi v Ostravě provede Marek Vašut. Mistrovství ČR v boxu také s legendou

Mistrovství České republiky v boxu se vrací po šesti letech do Ostravy. Tuzemská elita si to rozdá o tituly v třídenním turnaji, který se uskuteční od 19 do 21. října ve sportovní hale Sareza v Přívoze. Souběžně s akcí bude probíhat výstava obrazů jedné z legend tohoto olympijského sportu, Rostislava Osičky. Vernisáží a finálovým večerem bude provázet hlavní představitel kultovního filmu Pěsti ve tmě Marek Vašut.

Vlevo na archivním snímku Deníku boxerská legenda Rostislav Osička, vpravo herec Marek Vašut, hrdina dnes již kultovního filmu Pěsti ve tmě. Marek Vašut se již dříve stal také kmotrem knihy o boxování na Žižkově. | Foto: Deník/Vladimír Šťastný