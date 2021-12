Na nejvyšší stupínek pódia a mistry republiky se stali Jan Kročil (do 57 kg), Erik Suchý (do 63,5 kg) a Jan Mužík (do 86 kg). Dominik Gloser se stal tuzemským vicemistrem v kategorii do 75 kg a bronz vydřel mezi provazy Patrik Stefan (do 67 kg).