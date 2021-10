Dávají o sobě vědět na domácích šampionátech všech kategorií, bez medailí se nikdy domů nevracejí. Že patří mezi českou špičku potvrdili plavci a plavkyně KPS Ostrava i o víkendu v Pardubicích. Z jejich trojlístku na mistrovství republiky družstev si vedl nejlépe tým žen, který do poslední chvíle bojoval s favorizovanou Plzní o titul, ale nakonec skončil stříbrný.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.