„Tajným přáním bylo semifinále, ale tam, kde jsem se dostal svými časy a umístěním, tak to jsem vůbec nečekal… Hlavně mi to hodně zlepšilo náladu po motýlech, které nebyly tak dobré, jak jsem čekal,“ svěřil se student Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových a člen Centra individuálních sportů Ostrava (CISO). Do finále se v Limě probojoval i na 50 m motýlek a obsadil 8. místo, na dvojnásobné trati byl jedenáctý.