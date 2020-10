„Byl to vrchol neobvyklé sezony, která má i svá pozitiva, měl jsem víc času na trénování,“ svěřil se devatenáctiletý český reprezentant z KPS Ostrava. Už v červenci zaplaval v Budapešti nejrychlejší letošní české časy v dlouhém bazénu na 50 a 100 metrů volný způsob.

Nepostrádal jste častější konfrontaci s domácími a zahraničními plavci?

Každý to má jinak. Až tak moc mi to nevadí, ale teď už mi závodění chybělo a jsem rád, že to ve Skopje takhle vyšlo. Mohl jsem se připravit a zaplavat osobáky. S časy jsem nadmíru spokojen.

Osobní rekordy jste překonal na svých nejoblíbenějších tratích 100 a 200 metrů volný způsob. Šlo o velké zlepšení?

Na stovku to bylo o nějaké tři desetiny, ale na dvoustovce jsem ho překonal o 1,2 sekundy. To je docela dost, ve vodě by to mohly být tak dva metry. Z toho jsem byl moc šťastný, zaplaval jsem nejrychlejší letošní čas v České republice. Na stovce i padesátce jsem druhý za plzeňským Janem Šeflem.

Mistrovství Evropy a světa byla přeložena na příští rok. Stačily by vám časy ze Skopje na splnění limitů?

Dosáhl jsem je v krátkém pětadvacetimetrovém bazénu a všechno, co se bude plnit příští rok, je v padesátce. Není to měřítko, ale ukázalo mi to, že jsem na tom dobře. Těším se na příští sezonu a dlouhý bazén. Dám do toho všechno a uvidíme, co se z toho vyklube.

Sezona v krátkém bazénu už skončila, nebo vás čeká ještě nějaký závod?

Ve Skopje nastala taková nemilá situace, že jeden člen našeho týmu byl pozitivní na covid. Teď jsme všichni v karanténě, v pondělí jdeme na testy a ti, kteří budou negativní, hned v úterý odjedou do Zakopaného v Polsku. Bude to kvalitní soustředění reprezentace ve vysokohorském prostředí. Ve druhé polovině listopadu bychom se měli vrátit do Česka a pak odletět na soustředění na Lanzarote. To jsou plány, všechno ale bude záležet na momentální situaci.

ČTYŘI ZLATA DO KPS

Místo zrušených Plzeňských sprintů startovali čeští reprezentanti minulý víkend na mezinárodním mítinku International Swimm Meet 13 November ve Skopje. Skvělou formu v Severní Makedonii předvedli i dva plavci KPS Ostrava. Bára Matošková vyhrála 200, 100 i 50 metrů znak (2:15,35, 1:01,75 min., 29,23 s) a na 100 metrů volný způsob byla třetí v osobním rekordu 55,95 s. Kraulař Roman Procházka zvítězil na 200 metrů volný způsob v osobním rekordu 1:46,21 min., na poloviční trati dohmátl druhý (48,44 s), stejně jako na padesátce (22,54).