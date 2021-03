„Budu se snažit čas ještě vylepšit a co nejvíc se přiblížit áčku. Šance furt je, ale nedělám si žádné falešné představy,“ svěřil se devatenáctiletý plavec KPS Ostrava. Po únorovém soustředění klubu v Chorvatsku se nyní připravuje s českou reprezentací v tureckém Beleku.

„Když to klapne, budu moc rád, a když ne, tak jdeme dál,“ konstatoval Procházka. Těžké to bude mít i proto, že kvalifikačních závodů moc není. „Roman je velmi mladý, má všechno před sebou. Když to nevyjde teď, nic se neděje, za čtyři roky je nová olympiáda v Paříži,“ vysvětlil jeho trenér Libor Kohut z KPS Ostrava.