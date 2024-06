Elita pod vysokou pecí: Fantastické výkony i atmosféra. Najdete se na fotkách?

/FOTOGALERIE/ Byla to nádhera! Dolní Vítkovice od 5. do 9. června opět patřily plážovému volejbalu díky turnaji J&T Banka Ostrava Beach Pro, zařazenému do seriálu nejvyšší úrovne Elite 16. Pod vysokou pecí se od roku 2018 konal už pošesté, kvůli koronaviru se nehrálo jen v létě 2020. Co měly všechny ročníky spojlečného? Fantastické výkony na bílé písečné pláži, úžasné publikum a parádní atmosféru. Najdete se na fotkách?

Ostrava Beach Pro, 7. června 2024 v Ostravě. | Foto: Deník/Pavel Netolička