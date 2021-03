Podruhé během jedenácti dní se utkaly házenkářky Poruby s Plzní, opět nenechaly nic náhodě. Stejně jako v polovině března na západě Čech (34:24) svěřenkyně trenéra Iva Vávry zvládly i středeční utkání 23. kola mezinárodní MOL Ligy, potvrdily roli favoritek a vyhrály 27:20.

Házenkářky Poruby v bílém. | Foto: Deník/Veronika Zimová

„Jen jsme splnili povinnost získat body. Ne, že bych to chtěl shazovat, ale výkon nebyl takový, jaký bych si představoval. Ano, Plzeň překvapila, že hrála dobře, držela míč, my to nedokázali přerušit, proto jsme dostali tolik branek. Ve své podstatě body ale převážily a jsme spokojení,“ řekl Deníku hlavní kouč Poruby, která zůstala v tabulce na šestém místě, dotáhla se na Olomouc (20 bodů), Hanačky mají však dvě utkání k dobru.