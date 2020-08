Proti favorizovanému Baníku podaly Ostravanky dobrý výkon, v úvodu druhého poločasu se dostaly dokonce do dvoubrankového vedení, ale následná série českých mistryň překlopila skóre na jejich stranu.

Do nedělní bitvy o bronz Poruba vstoupila dobře, vypracovala si až šestibrankový odstup, který si v podstatě udržovala. V závěru však Písek zabral a střetnutí výrazně zdramatizoval. Poruba už však svůj minimální náskok udržela a může se radovat ze zisku medaile.

„Je škoda, že sobotní zápas proti Mostu se nám nepodařilo urvat. Ani jsme nečekaly, že s ním takto zvládneme makat a držet krok, i když jsme ho chtěly porazit. Na konci nám chyběla trocha štěstí, ale myslím, že to bylo koukatelné utkání a nepředvedly jsme špatný výkon,“ hodnotila jedna z opor ostravského celku, spojka Silvie Polášková.

„Pokud jde o druhé utkání, asi v něm bylo vidět, že jsme proti Mostu vydaly hodně sil. Udělaly jsme si na začátku pěkný náskok, ale pak jsme zřejmě trochu polevily a celý zápas se zdramatizoval. Naštěstí jsme to dotáhly, odvážíme si třetí místo a jsme spokojené. Myslím, že je to dobrý vstup do sezony,“ oddechla si Polášková.