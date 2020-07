Trojické údolí ve Slezské Ostravě, nad nímž se tyčí halda Ema, je dobře ukryto před hlukem civilizace a jeho okolí je jako stvořené pro vyjížďky na koni. „Je tu krásná příroda, rybníky, lesy, nedaleko je soutok řek Ostravice a Lučiny, Slezskoostravský hrad, rozlehlé heřmanické louky, kde se koně rádi proběhnou,“ vítá nás Alice Hovjacká, předsedkyně SK Mušketýr, který sdružuje na 60 aktivních členů nejrůznějších věkových skupin.

„K dispozici máme tři desítky koní převážně vlastního chovu. Jedná se o Českého a Slovenského teplokrevníka s vysokým podílem Anglického plnokrevníka a sportovní pony. Jsou využíváni nejen k výcviku jezdců, reprezentují nás i na různých závodech. Skutečnost, že slavíme už pětadvacáté výročí, svědčí o tom, že to asi děláme dobře. Máme spoustu aktivit, lidé nás vyhledávají a mnohdy nestačíme jejich zájem uspokojit,“ pokračuje Alice Hovjacká a ukazuje nám stáje, travnatou plochu sloužící jako kolbiště, pískovou jízdárnu i nejoblíbenější místo koníků, dva prostorné výběhy s ovocnými stromy. A v klubovně popisuje i fotografie a přibližuje trofeje, které členové klubu přiváželi z mistrovství ČR, přeborů a dalších klání.

„V jezdeckém sportu je partnerem člověka kůň, který lidstvo provází od pradávna a jeho role ve vývoji naší civilizace je výjimečná. Nyní ho používáme jako dopravní prostředek či k práci na poli jen málokdy, nejsme s ním v tak úzkém kontaktu, jako to bylo kdysi. Vazby s koněm tak přetrvávají v jezdeckých klubech, pro nás je kůň sportovní partner, který však na partnerství přistoupí jen v případě, když s ním zacházíte korektně. Proto má příprava dětí na jezdecký sport velký význam i pro celý výchovný proces mladého člověka,“ poznamenává Alice Hovjacká, zkušená trenérka, která v klubu působí od jeho založení a mimo jiné držitelka titulu mistryně ČR v endurance, což jsou vytrvalostní jízdy.

V klubu se děti seznamují se zvířetem a ježděním v jezdecké školičce, někteří od pěti let. „Máme i čtyřletou holčičku, děti se většinou nebojí, zkouší jezdit na ponících a ti zdatnější pak mají možnost reprezentovat nás na závodech sportovních poníků v parkúru nebo drezůře,“ přidává se Petra, vedoucí dětské školičky.

Za 25 let činnosti klubu ve Slezské Ostravě jím prošly stovky adeptů jezdectví, někteří z nich se stali hobby jezdci či fandové koní, protože jim chyběl třeba talent, houževnatost, nebo řada dalších vlastností, které správný „koňák“ musí mít. Patnáctiletý Kryštof, jeden z talentů SK Mušketýr zkoušel řadu sportů od fotbalu přes karate, když se před šesti lety přišel podívat do zdejšího prostředí, bylo mu jasné, že nechce dělat nic jiného. Koním věnuje všechen volný čas, když o nich vypráví, z jeho slov okamžitě poznáte, že jsou jeho velkou láskou. Podobně tomu je u dalších, cvičitelů Markéty, Petry, Gabky, Šárky, Elišky…Bez úzké spolupráce dětí, rodičů, cvičitelů, trenéra a mnoha dalších obětavců si chod klubu nelze vůbec představit.

Cílem všech je do budoucna dobudování areálu a kolbiště tak, aby se zde mohly pořádat závody. Kvalitní povrch je pro ně nezbytný a zdejší víceúčelové hřiště prozatím potřebné parametry nemá. Jako mnoho jiných sportovních odvětví i klubů je také SK Mušketýr závislý na financích a možnostech získat dotace. Příspěvky města a obvodu jsou nezbytné pro další rozvoj a současně pro plnohodnotný provoz, pro který je nutné zajistit odpovídající zázemí. Snaha získat dotace a zlepšit tak prostředí jízdárny je tak jedinou šancí, která by znamenala další posun. „Nejde jen o zázemí pro všechny z nás, kteří zde pracujeme, staráme se o koně, ale pro ty, kteří se zde učí tomu základnímu, vztahu mezi člověkem a zvířetem. Jedná se o investici do dětí, které jsou naší budoucností, a v klubu vidíme, jak se učí ohleduplnosti, respektu, houževnatosti, budují si přátelství v takové míře, která je v dnešní době vzácná,“ říká Alice Hovjacká.

To vše je však vykoupeno prací a investicemi do celého areálu. Členové klubu svépomocí dokončili profesionální rekonstrukci boxů a zvýšili tak bezpečnost provozu. Chtěli by dále zajistit systém pro zkrápění kolbiště, aby se zlepšilo prostředí pro trénink dětí. Zvelebují areál jízdárny, která by pro koně měla představovat přírodní prostředí s překážkami a volným pohybem a současně byla využívána jako multifunkční hřiště při pořádání veřejných akcí. Z technických potřeb pak sní o automatickém kolotoči pro koně a nepřestávají věřit v to, že vybudují krytou jízdárnu, která je v proměnlivém počasí již téměř nutností.

„Plány jsou velké, ale sami na takový rozvoj nestačíme, dlouhá léta se snažíme iniciovat změnu územního plánu, která by znamenala možnosti, jak zvýšit bezpečnost pohybu a provoz areálu. Tady se ale neobejdeme bez další pomoci Městského obvodu Slezská Ostrava. Chtěli bychom představit svou vizi a ukázat, jak rozvoj našeho klubu přispěje k rozvoji celé lokality. A to nejen technicky, ale také tím, jak jdeme druhým příkladem ve vztahu k přírodě, prostředí a učenlivosti,“ nastíní plány klubu Alice Hovjacká.

Vždyť Mušketýři například už 15 let pořádají pro děti příměstské tábory s výukou jízdy na koních, stezkou odvahy, či táborákem a všech osm letošních turnusů je zaplněných. Ve spolupráci s partnerskou organizací Asociace TOM – Mušketýrci v září uspořádají sportovně branný den Hejbni zadkem, podílí se na spoustě volnočasových aktivit atd.

A proč se jezdecký klub jmenuje vlastně Mušketýr? Název dostal po prvním koni stejného jména a členové jsou vedeni v duchu mušketýrského hesla: Jeden za všechny, všichni za jednoho. „Kolektiv zkrátka musí držet pohromadě, i když je jezdectví individuální sport,“ dodává Alice Hovjacká.