/VIDEO, FOTOGALERIE/ Velmi zajímavého hosta si pozval do klubového podcastu BK Opava Mezi koši moderátor Jan Krejčíř. Do horkého křesla usedl kapitán BK Opava a jeden ze současných nejlepších rozehrávačů ligy Jakub Šiřina.

Jakub Šiřina, kapitán BK Opava | Foto: ČTK / ČTK

Ostravský rodák, ale srdcem už dlouho Opavák, promluvilo svém dětství, reprezentaci i své budoucnosti. Co je to Cibetka a koho Šířa nepředběhl na Sadráku? To vše se dozvíte v následujícím videu.

Zdroj: Youtube