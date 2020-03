Squashista Daniel Mekbib se raduje ze svého třetího republikového titulu. Ve sportovním centrum FAJNE porazil ve finále osmnáctinásobného vítěze Jana Koukala 3:0 na sety.

Mekbiba nezastavilo ani zranění, které ho po celou dobu domácího šampionátu limitovalo. „Byl to pro mě nejtěžší republikový turnaj. Mám namožený loket, musím s tím k doktorce, ale snad to nebude nic vážného,“ prohlásil Mekbib. Mezi ženami získala druhý titul Anna Serme, která si poradila s Evou Feřtekovou. Třetí místo vybojoval po velké bitvě Jakub Solnický, domácí hráč z Ostravy.

Po třech letech se dostal do finále mistrovství Jan Koukal, který si na domácí vrcholnou akci nějak zvlášť nepřipravuje. V něm však nezískal ani set, v prvních dvou těsně prohrál v koncovkách.

„To bylo klíčové, rozhodly první dva sety. Dan zariskoval a vyšlo mu to. Republika je pro mě jediný turnaj v roce a hrát čtyři dny za sebou je už dlouhé pro mé tělo. Nenašel jsem sílu zápas otočit,“ dodal Koukal, který na stupně vítězů vystoupil se svým synem. „Malej určitě něco bude hrát. Ale co, to je zatím ve hvězdách.“

Mekbibovi vyšla taktika – v ostravském finále nechtěl s Koukalem hrát dlouhé výměny. „Když jsem měl příležitost, tak jsem se snažil útočit. Myslím, že to fungovalo,“ dodal Mekbib, který před šampionátem absolvoval tři zámořské turnaje, což je projevilo na jeho zdravotním stavu.

„S přetíženým loktem jsem nemohl v žádném zápase předvádět moji tradiční hru, tedy být agresivní na volejích a útočit. Nejvíce se to projevovalo u bekhendu,“ popisoval Mekbib, který na svůj handicap nechtěl moc upozorňovat. „Jsem však velký fanoušek amerických fotbalistů Oakland Raiders, kteří se také nebojí nastoupit do utkání se zraněním. Inspirují mě. Jsem moc rád, že to vyšlo a mám třetí titul.“

Sám nemá určeno, kolik chce domácích titulů v kariéře vybojovat.

„Dokud budu zdravý, pokusím se vyhrávat co nejčastěji. Určitě nebudu mít stejný počet titulů jako Koukal, to bych musel hrát do čtyřiceti let. Já se spíše chci soustředit na mezinárodní turnaje,“ dodal Mekbib, který je v současné době na 70. místě žebříčku PSA a českému squashi dominuje od roku 2018.

„Březen budu mít volný, abych se pokusil dát ruku dohromady. V dubnu budu mít další turnaje na Panenských ostrovech, v Kuvajtu a ve Skotsku.“

Serme má druhý titul

Před domácí kulisou získala svůj druhý domácí titul Anna Serme, rodačka z Opavy. Ve finále přehrála druhou nasazenou Evu Feřtekovou, a to 3:1 na sety. Přitom ve čtvrté sadě se dostala do vážnějších problémů.

„Málem se schylovalo k tomu, že půjde zápas do pěti setů, což jsem rozhodně chtěla odvrátit. To se nakonec povedlo. Moc mě těší, že jsem zvládla roli největší favoritky,“ prohlásila Serme, která předtím triumfovala v roce 2018, když porazila ve finále Zuzanu Kubáňovou. „Teď se chci soustředit na zahraniční turnaje a vyhrát také svůj první PSA titul.“

Feřteková postoupila do finále po roce, na svůj první triumf ještě čeká. „Bohužel bylo vidět, že ve čtvrtém setu jsem se trochu lekla a udělala dvě rozhodující chyby. I tak mám za druhé místo radost,“ tvrdila squashistka.

Čtvrtou medaili za sebou získal Jakub Solnický. Domácí hráč ostravského týmu vedl v duelu o bronz 2:0 na sety, jenže Martin Švec dokázal vyrovnat a o vítězi rozhodl až pátý set.

V něm za velké podpory publika dokázal vyhrát Solnický. „Neuvěřitelné, nedokážu to ani popsat, co se na kurtu stalo. Cítil jsem se dobře, ale soupeř přestal dělat chyby a zatlačil mě. Nakonec to v pátém setu vyšlo. Fyzicky to bylo hrozně náročné,“ dodal Solnický. Třetí místo získala Natálie Babjuková, která porazila v pěti setech Michaelu Čepovou. „Užila jsem si to, byl to super zápas. Jsem šťastná, že mám první medaili z republikového šampionátu,“ dodala Babujuková, která hrála squash také hodně v USA.

VÝSLEDKY

MČR ve squashi v Ostravě (SC FAJNE), muži - finále: Daniel Mekbib – Jan Koukal 3:0 (10, 9, 3), o 3. místo: Jakub Solnický – Martin Švec 3:2 (11, 6, -6, -7, 8), ženy - finále: Anna Serme – Eva Feřteková 3:1 (6, 5, -9, 8), o 3. místo: Natálie Babjuková - Michaela Čepová 3:2 (-8, 9, 9, -8, 6).