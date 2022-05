V sobotu i v neděli se od 8 do 19 hodin uskutečnilo vždy tři sta startů a pro Opavany byla podstatná neděle. V kategorii dětí 12 až 14 let obsadil Václav Humplík v sedle pony valacha Aramise v soutěži do 90 centimetrů třetí místo a v honební soutěži skončila v kategorii dětí 8 až 10 let Lenka Hrušková se svou pony klisnou Surri po zdolání překážek do 80 centimetrů na druhém místě.