Jejich soupeřem bude obhájce titulu – finský Classic – který prohrál 7:10 s Wiler-Ersigenem ze Švýcarska.

Na rozdíl od svých kolegyň Ostravané nezvládli úvod střetnutí, už po deseti a půl minutách prohrávali o tři branky. Přitom v ofenzivě byli nebezpeční a několikrát nechali vyniknout brankáře Klintstena, střela Hubálka pak mířila dokonce do břevna. Brankovou konstrukci Vítkovičtí nastřelili ve zbytku duelu ještě třikrát.

V dalším průběhu však Švédové zápas kontrolovali, svůj náskok postupně navyšovali a dovedli tak utkání k očekávanému vítězství a postupu. Aspoň čestný úspěch domácích zaznamenal necelé tři minuty před koncem Rýpar.

"Prohrávat po deseti minutách 0:3 samozřejmě nebyl náš plán. Teď těžko říct, jestli to byla nervozita, asi jo. Už jsem to říkal po zápasech s Chodovem a Boleslaví, i když jsme s Boleslaví prohráli - nepřipravilo nás to v ničem. Intenzitou, kvalitou, nasazením. My jsme na trénincích dělali, co jsme mohli, výsledek je na můj vkus až příliš krutý," uvedl kouč Vítkovic Pavel Brus.

"Byly tam čtyři tyčky, potom dva tři pěkné průniky, které jsme mohli dotáhnout lépe. Kdyby to skončilo 6:11, nebylo by to tak kruté a podle mě by to i více odpovídalo realitě. Takhle je to moc velký direkt. Na druhou stranu v takovém zápase musíte proměnit šance, když se vám naskytnou. O to větší tlak to je. Když je neproměníte, tak se o tom můžete maximálně bavit," dodal Brus.

Storvreta IBK – 1. SC Tempish Vítkovice 11:1 (3:0, 5:0, 3:1)

Branky a nahrávky: 4. Nilsberth (Rudd), 8. Gustafsson (Götz), 11. Gustafsson (Ahrén), 21. Andersson (Rudd), 24. Nilsberth (Ahrén), 28. Sundstedt (Gustafsson), 32. Gustafsson (Sjögren), 37. Rudd (Sundstedt), 44. Stenberg (Sjögren), 52. Rudd (Andersson), 53. Rudd (Sjögren) – 58. Rýpar (Hrubý). Rozhodčí: Zurbuchenová, Wehingerová. Vyloučení: 0:2. Využití: 1:0. Diváci: 2661.

Storvreta: Klintsten – Sundstedt, Rudd, Andersson, Nilsberth, Stenmark, Sjogren, Ahren, Winroth, Gotz, Gustafsson, Pettersson, Stenberg, Lindholm, Samuelsson, Jansson, Ahlroth, Helmrich, Glas.

Vítkovice: Souček – Rýpar, Bräuer, Sladký, Besta, Nehera, Kuczera, Hájek, Řezanina, Šebesta, Hubálek, R. Gattnar, Firda, Hrubý, Herblich, Hatala, M. Gattnar, Sidunov, Delong.