Favorit nakonec splnil svou roli a vyhrál v Havířově 91:68. „Asi by bylo smutné, kdybychom tu roli nepotvrdili,“ pousmál se trenér a šéf SBŠ Ostrava Kamil Havrlant. Spokojenost ale vyjádřil jen částečnou.

„Domácí hrály bojovně, s nasazením a našim holkám trvalo půl zápasu, než zjistily, že nic zadarmo nedostanou. Ve třetí čtvrtce zabraly a pak už jsme to měli pod kontrolou,“ doplnil.

Druhou půlku zápasu nechal na lavičce „odpočívat“ americké hráčky Murrayovou a Jonesovou. „Prakticky od začátku sezony nám nefungují. Hrají bez zájmu a to je pak na hře vidět. Po Vánocích je asi pošleme domů,“ uvažoval Havrlant.

Domácí hráčky soupeři statečně vzdorovaly tři čtvrtiny. První dvě, kdy bylo skóre jen o osm bodů v jejich neprospěch, a pak ve čtvrté desetiminutovce, kdy naopak stahovaly výraznější manko. „Říká se, že rozdíl třídy je 25 bodů. No, prohrály jsme nakonec o třiadvacet, spokojena bych byla s rozdílem do dvaceti bodů, ale jo, nakonec to bereme. Škoda kolapsu ve třetí čtvrtině, tam jsme si prohrály lepší výsledek,“ měla jasno trenérka Havířova Iveta Rašková.

Během zápasu rozpoznala, že její svěřenkyně mají ze silného soupeře přílišný respekt. „Nehrály jsme svou hru, holky neběhaly tak rychle a věci, ve kterých si obvykle věříme, jsme nedělaly správně. Ten respekt tam byl, i když první čtvrtka byla úplně vyrovnaná a ještě v poločase jsme se držely. Třetí čtvrtku jsme ale nezvládly. Tam byly vidět rozdílové hráčky Ostravy, které neomylně trefovaly pozice, hlavně trojkové,“ uznala.

Havířovanky pak vložily do poslední čtvrtiny zase potřebné srdíčko a zabojovaly na přijatelný rozdíl. „Chtěly jsme se lidem nějak zavděčit. Diváci ocení, když se bojuje. Byl to svátek, přišli i ti, kteří obvykle na domácí prvoligové zápasy nechodí. Jsme rády, že jsme si mohly střihnout takový zápas. Mladým prospěl, hodně jim to dá. Mohou si tam najít svoje limity a poměřit se s extraligou. Těší mě, že se v našem týmu najdou děvčata, která ukazují svůj potenciál, a že jsou to z větší části právě ty mladší, to je jedině dobře,“ uzavřela Rašková.

BK Havířov – SBŠ Ostrava 68:91 (35:43)

Rozhodčí: Holubek, Menšík. TH: 13/10:16/13. Trojky: 4:10. Fauly: 14:11. Doskoky: 44:47. Diváci: 250.

Havířov: Káňová 4, E. Kubíčková 15, Pavlicová 7, Menšíková 10, Paťorková 19, Kuběnová, Štursová 4, Morávková 8, A. Kubíčková, Drtilová 8, Snopková. Trenérka: Rašková.

Ostrava: Dickeyová 27, Simpsonová 19, Polášková 2, Grbićová, Motyčáková 14, Jonesová 8, Murrayová 4, Miklíková 10, Bačová. Trenér: Havrlant.