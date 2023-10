/FOTOGALERIE/ V posledním domácím zápase podzimu prohráli drtivě 5:51 s RU Donau Wienna, potěšit je ale mohla jiná věc. A možná důležitější. Díky ragbistům Mariánských Hor se před pár dny podařilo vybrat třicet tisíc korun na dětskou onkologii Fakultní nemocnice Ostrava.

Trénink rugby v Ostravě, 5. října 2023. | Video: Deník/Kateřina Součková

Hráči přemýšleli, čím by ozvláštnili konec ragbyového roku 2023 ve třetím největším městě republiky. Nakonec se jejich zájmem stal dobročinný skutek, ke kterému je nevědomky inspiroval jeden ze spoluhráčů. Toho mužstvo podpořilo tím, že velká část šla dohola.

„Seděli jsme s kluky, a ptali se, co lze udělat. Napadla nás zrovna onkologie, jen jsme nevěděli, jak. Jestli si dáme knírky, nebo půjdeme dohola. Nakonec jeden z kluků přišel s tím, že půjdeme ještě do větší věci,“ říká za kabinu Lukáš Csernai.

Něco mezi sebou vybrali hráči a vedení, zároveň se aktéři rozhodli oslovit i diváky, kteří duel navštívili. Dohromady to udělalo třicet tisíc korun.

„I když celá akce byla zorganizovaná dost na rychlo, tak vše klaplo. Vůbec by nás nenapadlo, že to dopadne tak dobře. Jsme rádi, že se nám podařilo oslovit i diváky a každý něco přispěl. Určitě by jsme na tohle chtěli v příštím roce navázat,“ zhodnotil událost Lukáš Csernai.