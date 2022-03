Přijďte mezi nás, zvou vítkovičtí atleti a ostravští plavci děti z Ukrajiny

/FOTOGALERIE/ Heslem Sport pomáhá, přijďte mezi nás! se řídí atleti z SSK Vítkovice i plavci KPS Ostrava. Mezi sebe zvou ukrajinské děti od 6 do 15 let, které ze své země musely uprchnout před válkou. Chtějí, aby se mladí sportovci z Ukrajiny, kteří teď žijí v Ostravě a okolí, zapojili do pohybových aktivit, našli si nové kamarády a tím se trochu zmírnila jejich traumata z celé situace. Oba kluby tuto aktivitu nabízejí bezplatně.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Ilustrační snímky z Čokoládové tretry 2021 na Městském stadionu ve Vítkovicích a ze závodů plavců KPS Ostrava v bazénu Sarezy v Porubě. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň, Pavel Netolička a KPS Ostrava

Vítkovičtí atleti nabízí členství ve svém oddíle, dětem zajistí oblečení pro sport a zaplatí veškeré náklady, včetně pojištění. Trénovat budou ve skupinách podle věku. „Chceme pomoci dětem cítit se alespoň trochu jako doma. Zapojení do pravidelné činnosti k tomu rozhodně přispívá. Sport dokáže ve složitých momentech podpořit tělo i duši. Jsme sportovní oddíl, tak pomáháme tím, co umíme – sportem," říká Oldřich Zvolánek, předseda Výkonné rady SSK Vítkovice. OBRAZEM: ženy vloni rozzářily Ostravu. Za tři měsíce se běží znovu. Těšíte se? Pomoc v rámci svých možností v podobě účasti dětí od 6 do 15 let na trénincích klubvého plavání nabízí zdarma také KPS Ostrava. „Jde nám o jejich zapojení do běžné společnosti, života našeho města a aktivit, kterými zmírní traumata z války,“ uvádí se na facebooku klubu. A dokonce i v ukrajinštině: Ми раді вітати українських дітей на наших тренінгах??❤️ Více informací najdete na www.atletikavitkovice.cz a na facebooku KPS Ostrava.