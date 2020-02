Přitom první poločas byl dlouho vyrovnaný, až v jeho závěru si Španělky vytvořily náskok šesti gólů.

Druhých třicet minut však už domácí tým jasně ovládl a celkově Poruba v součtu obou střetnutí prohrála drtivým rozdílem třiceti branek.

„Dlouho byl stav pozitivní, bohužel nám utekly poslední čtyři minuty první půle, kdy jsme zahodili čtyři vyložené šance, a soupeř nám odskočil. Ve druhé jsme opět zbrkle a zbytečně ztráceli míče, navíc i ve střelbě jsme byli vysoce neproduktivní. Až v závěru to bylo lepší, bohužel jsme se nevyhnuli dalším chybám a soupeř náskok zvyšoval,“ zhodnotil duel trenér Dušan Daniš.

„Myslím si, že oba zápasy jsme měli určitě uhrát s menším gólovým rozdílem. Byla to určitě velká zkušenost, hráčky by se z toho měly poučit, protože viděly, kde je úroveň evropské házené. A to si musíme říct, že jsme hráli až třetí pohár. Roli samozřejmě hraje i to, že v těchto družstvech hrají cizinky. Každopádně věřím, že tyto zkušenosti zúročíme,“ dodal Daniš.

Challenge Cup – osmifinále, odveta:

GM Granollers – Poruba 40:23 (16:10)



Branky: I Pena 8, Lepere 6, Gallego 6, Marinelarena 5, Pujol 4, Guariero 3, Sánchez 2, Da Silva 2, Chayhab 1, Cissokho 1, Moraes 1, Parera 1 – Polášková 6, Konečná 4, Desortová 3, Mýlková 3, Smetková 3, Zemanovičová 2, Andrýsková 1, Prašivková 1. Rozhodčí: Schols (Niz.), Martens (Bel.). Sedmimetrové hody: 2/2 – 3/3. Vyloučení: 2:3. ŽK: 3:3. Diváci: 1200. První zápas: 32:19, postupuje Granollers.