Nebyl to ale takový triumf, jaký by si zápasník představoval. Duel ukončilo zranění soupeře, který klec opouštěl na nosítkách a s nohou fixovanou v ortéze. Kuzník si však neuvědomuje, že by během boje registroval cokoli značící nějaký problém.

„Neslyšel jsem nic, zaskočilo mě to a také mě to samozřejmě mrzí. Přeji soupeři, aby se dal dohromady a jsem otevřený odvetě, pokud by se na to cítil,“ řekl na tiskové konferenci.

„Ale bylo příjemné nastupovat před domácím publikem a vyhrát zápas, nicméně nebylo to stoprocentní. Na jedné straně jsem celou dobu dominoval, cítil jsem se dobře, ale určitě jsem si tu výhru představoval trochu jinak,“ přiznal Matěj Kuzník.

On sám neměl s problematickým kolenem žádná omezení. „Spíše před zápasem. Bylo to těžké, přímo z rehabilitací jsem naskočil do přípravy. Šlo o velký skok, a potřeboval jsem sobě více věřit. V zápase už na tyhle myšlenky není prostor,“ prohlásil.

Že by se už k MMA nevrátil, ho napadlo. „Nebylo to dobré a slyšel jsem i tyhle predikce,“ prozradil. „Je pravda, že operace nedopadla nejlíp. Měl jsem asi sedm týdnů v kuse teploty, nelepšilo se to a absolvoval jsem druhou operaci, navíc hrozila i třetí. Už je to ale jedno. Jsem tady a to je hlavní,“ podotkl bojovně Kuzník.

Poprvé v sledovala jeho zápas přímo v hledišti i maminka. „Nabídla se sama, že se přijde podívat. Já to popravdě ani nechtěl, protože jak říkám, tuhle přípravu jsem si nedůvěřoval, nevěděl jsem, jak na tom budu. Bylo to těžké,“ vysvětloval.

„Nevěděl jsem, jestli budu zápasit, domluvili jsme se s koučem až na poslední chvíli, že do toho půjdeme. Rozseklo se to před čtyřmi týdny. Přišla, měla radost a to je nejlepší, když jsou na vás vaši rodiče hrdí,“ uzavřel pozitivně Matěj Kuzník.