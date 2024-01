/FOTOGALERIE/ Tři body jsou doma! Důležité vítězství, které je v tabulce odrazilo z předposledního 12. na 10. místo, si na konto přidali volejbalisté VK Ostrava. S posledním Ústím nad Labem v sobotu doma ani na chvíli nezaváhali a v 18. kole extraligy ho porazili 3:0.

Zápas 18. kola extraligy volejbalistů VK Ostrava - Ústí nad Labem 3:0. | Foto: VK Ostrava/Jaroslav Obsadný

„Hráli jsme celé utkání docela chytře. Pomohli jsme si krátkými servisy a úlívkami, což jsme věděli, že na soupeře funguje,“ radoval se ostravský kapitán Jakub Dvořák ze čtvrté výhry v této sezoně. Severočechům v sobotu nasázeli osm es, hosté z této činnosti přímo bodovali jen jednou.

„Ostrava byla lepší na servisu i na příjmu. Nepodařil se nám začátek zápasu a byli jsme pod obrovským tlakem, ze kterého jsme se nedostali,“ neskrýval zklamání Ondřej Žaba, kouč posledního Ústí nad Labem, které radost z vítězství v tomto ročníku extraligy zažilo pouze dvakrát. „Musím část viny vzít na sebe, protože náš příjem a pole bylo hrozné,“ sypal si popel na hlavu Jiří Kořínek, libero a kapitán hostů.

Fantastický zápas: Ostrava přejela Olomouc a je ve Final Four Českého poháru!

Problémy měla Ostrava jen ve 3. setu, kdy v závěru prohrávala (17:20, 20:21), dramatickou koncovku ale zkušeně zvládla. Esem Pawluna proměnila druhý mečbol a vítězně ukončila třetí dějství i celý duel.

„Byl to z naší strany takticky dobře vedený zápas. Udělali jsme málo chyb na servise i v poli. Tým byl zmobilizovaný a chtěl vyhrát,“ pochválil své svěřence Dariusz Luks, polský trenér ve službách Ostravy. „Jsou to tři důležité body do tabulky, ale ještě nám zbývá hodně zápasů,“ připomenul domácí kouč cíl týmu, kterým je účast v play-off.

Další zápas čeká Ostravu ve středu 24. ledna pod sítí pátého Karlovarska. Na palubovku haly Sareza v Hrušovské ulici se vrátí v sobotu 27. ledna, kdy bude hostit třetí Liberec.

Podívejte se: Mladíci z Ostravy jako první tým vyhráli na jihu Čech set!

Extraliga volejbalistů – 18. kolo:

VK Ostrava – SVK Ústí nad Labem 3:0 (21, 23, 24)

Rozhodčí: Kvarda a Dušek, čas: 86 min., diváci: 375.

Ostrava: Dvořák 5, Tsmokalo 15, Jarosinski 16, Srovnal 5, Pawlun 5, Vancl 13, libero Motyčka - Olsen, Resl, Pelikán. Trenér: Dariusz Luks.

Ústí n. L.: Suhan 11, Pliasetskyi 1, Hýský 9, Martinez 3, Hulpach 2, Lank 8, libero Kořínek – Fišer 14, Hendrich 6. Trenér: Ondřej Žaba.