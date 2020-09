Resortní náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová ocenila deset nejlepších škol. Přestože se kvůli epidemii covid-19 konala pouze část disciplín, děti si o to více užily halovou kopanou, přehazovanou, házenou, florbal, šplh a přespolní běh.

Všichni ocenění žáci dostali vstupenku na Zlatou tretru.

„Soutěžilo se ve čtyřech věkových kategoriích. Do sportovních her se zapojily tři tisíce žáků z padesáti základních škol. Peníze na podporu této aktivity máme v rozpočtu připravené i pro tento školní rok. Jsme si ale vědomi, že v současné chvíli takové sportování a kontakty mezi žáky nejsou možné. Budeme proto čekat na rozhodnutí ministerstva, jak to bude ve druhém pololetí,“ uvedla náměstkyně primátora pro školství a sport Andrea Hoffmannová.

Pro první pololetí školního roku Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy nevyhlásilo žádné soutěže a podle aktuálního vývoje pandemie covid-19 bude o možnosti vyhlášení soutěží pro druhé pololetí školního roku 2020/2021 jednat.

Každý do soutěže zapojený žák obdržel sportovní lahev, přihlášené školy získaly v prvním ročníku akce pro své sportovce sadu rozlišovacích dresů určených k prezentaci školy s logem projektu, města i pořádající asociace.

Město Ostrava uvolnilo na první ročník Ostravských sportovních her ze svého rozpočtu zhruba 1,05 milionu korun.

Deset nejlepších škol:



1. ZŠ Porubská 832, Ostrava – Poruba 142 bodů

2. ZŠ Klegova 27, Ostrava – Hrabůvka 95,5

3. ZŠ Ostrava – Bělský Les, B. Dvorského 1 94

4. ZŠ Ostrava – Výškovice, Srbská 2 83

5. ZŠ Ostrava – Poruba, J. Šoupala 1609 82

6. ZŠ Šenov, Radniční náměstí 1040 64

7. ZŠ Ostrava, Gen. Píky 13A 61

8. ZŠ Datyňská 690, Vratimov 49

9. ZŠ Ostrava-Poruba, K. Pokorného 1382 41

10. ZŠ generála Zdeňka Škarvady, Ostrava-Poruba 40