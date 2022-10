,,Závod jsem si chtěla hlavně užít, ale zároveň v něm podat co nejlepší výkon. Na trati jsem nechala všechno,“ komentovala čas vítězná 20letá bikerka z Ostravy.

Od začátku se jí jelo dobře. Pořád se držela ve skupině, ve které jí tempo vyhovovalo. ,,Na první pozici mezi ženami jsem se definitivně probojovala v průběhu 16. kilometru,“ upozornila Bojková. Poté už si v pohodě dojela pro zlatou příčku. ,,Bahno na trati mě ovšem překvapilo, zejména v průběhu prvního okruhu. Ve druhém a třetím okruhu už byla trať sjízdnější,“ zhodnotila podmínky Bojková.

,,Závod pořádal můj trenér Ondřej Kobliha a navíc je Zlínská 50 moje srdcová záležitost,“ přiznala Ostravanka. Jak také prozradila, už má po bikerové sezoně. Proto si v posledním období naordinovala pouze volnější tréninky. V týdnu před závodem na kole najezdila 100 kilometrů, v nohách má letos najetých zhruba 7500 kilometrů.

Po vyhlášení výsledků příliš neodpočívala, protože se připravovala do školy. ,,Večer jsem si pak s kamarády zašla posedět do hospůdky,“ dodala Bojková.

Hlavní závod

Vítězem 14. ročníku závodu horských kol Zlínská 50 se stal Marek Bartůněk z týmu Česká spořitelna Accoladel. Biker z Višňové na Znojemsku se prezentoval v závodu rozloženém do tří okruhů, který měřil 46 kilometrů a měl převýšení 1200 metrů, časem 1:45:34.

Do cíle hlavního závodu letos dojelo 127 mužů a 7 žen. Trať vedla na okruhu se startem i cílem u 21. budovy v Baťovském areálu. Závod se jel v lese nad Zlínem do Malenovic. Dále pak přes Maják zpět do Zlína. Počasí bylo příznivé - oblačno, ale větrno. Teplota se pohybovala kolem 18 stupňů.

Stříbrnou pozici obsadil obhájce loňského prvenství Jakub Zemene (Kolofix Reclino). Biker ze Šumperska byl v cíli pomalejší o 68 sekund. Pro třetí místo si dojel v čase 1:46:39 František Vinklárek (TUFO Pardus Prostějov).

,,Ve Zlínské 50 jsem si zazávodil už v loňském roce, kdy jsem v ní skončil na druhém místě. Její trať se mi líbí, proto jsem tady přijel také letos,“ vysvětloval svoji účast na startu před 21. budovou v Baťovském areálu Marek Bartůněk. Na závod se však příliš nepřipravoval. Vrcholem sezony pro něho bylo zářijové mistrovství světa v maratonu horských kol v Dánsku.

,,Letos jsem na kole najezdil 15 000 kilometrů. V týdnu před závodem zhruba 400 kilometrů,“ prozradil Bartůněk. V krajském městě se mu dařilo. ,,Každý závod chci vyhrát. O první příčku jsem proto chtěl zabojovat také ve Zlíně,“ plánoval biker z jihu Moravy, který všem soupeřům ujel už v prvním kopci v průběhu druhého kilometru.

,,Na zlaté pozici jsem pak zůstal až do cíle. Na trati jsem si ale dával pozor v rozbahněných sjezdech. Ty byly v některých úsecích dost nebezpečné. V kopcích jsem si ovšem upevňoval na vedoucí příčce náskok,“ upozornil letos 24letý Bartůněk. Ten bikerovou sezonu definitivně zakončí nedělním brněnským závodem Soběšická mulda. Z cyklistů ze Zlínského kraje byl nejlepší David Bártek z Jarcové (Amenity Extrem Sport Team, 1:48:07), který skončil pátý.

V rámci Zlínské 50 se uskutečnil také 18kilometrový závod. Ten se jel na jednom okruhu a měl převýšení 480 metrů.

Mezi muži ho ovládl Tadeáš Zouhar z Blanska (46:23). Mezi ženami se ze zisku zlaté příčky radovala Anna Petrů z Valašského Meziříčí (Bike Pro Racing, 59:25). V krátkém závodu poměřilo síly 38 bikerů a 12 bikerek.

GALERIE VÍTĚZŮ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ V HLAVNÍM ZÁVODU VE ZLÍNSKÉ 50 2022 (46 kilometrů, převýšení 1200 metrů):

Muži do 29 let: Marek Bartůněk (Česká spořitelna Accolade) 1:45:34

Muži do 39 let: Radovan Holík (FORCE KCK Zlín) 1:50:02

Muži do 49 let: Radoslav Šíbl (4Ever Cyklo Bulis Bystřice pod Hostýnem) 1:52:48

Muži do 59 let: Peter Solin (KC Křivoklád) 2:12:32

Muži nad 60 let: Leopold Spáčil (MONDRAKER Racing team) 2:10:01

Junioři: David Vašut (Bike Pro Racing) 1:49:59

Juniorky a ženy do 39 let: Michaela Bojková (Bike 2000) 2:12:34

Ženy nad 40 let: Hana Pezová (Autodoprava Jan Peza) 3:02:26

GALERIE VÍTĚZŮ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ V KRÁTKÉM ZÁVODU VE ZLÍNSKÉ 50 2022 (18 kilometrů, převýšení 480 metrů):

Muži do 23 let: Tadeáš Zouhar (ACT Lerak Blansko) 46:23

Muži nad 24 let: Michal Novotný (Dymytry Ždánice) 47:06

Kluci 10 – 16 let: Jiří Havlík (Kolokroužek Zlín) 47:08

Ženy do 23 let: Ivana Rýdlová (Bike Pro Racing) 1:17:57

Ženy nad 24 let: Jana Grygarová (SK Edie Team Vsetín) 1:05:54

Holky 10 – 16 let: Anna Petrů (Bike Pro Racing) 59:25

PŘEHLED VÍTĚZŮ HLAVNÍHO ZÁVODU VE ZLÍNSKÉ 50 (2009 – 2022):

1. ročník 2009 (45 kilometrů, převýšení 1000 metrů):

Jan Hruška (Cyklotrenink.com) 1:43:00

Alena Krnáčová (Subway Unibon Marin) 2:20:13

2. ročník 2010 (45 kilometrů, převýšení 1000 metrů):

Robert Novotný (Factor bike team) 1.51:47

Petra Kottová (Volvo Auto Hase) 2:26:31

3. ročník 2011 (45 kilometrů, převýšení 1000 metrů):

Ondřej Fojtík (Nissan Dolák) 1:46:43

Denisa Bartošová (SK Maxbike Orlová) 2:27:51

4. ročník 2012 (45 kilometrů, převýšení 1000 metrů):

Stanislav Hejduk (Madeta Fitness Specialized) 1:50:57

Irena Berková (Juvacyklo Team) 2:16:33

5. ročník 2013 (45 kilometrů, 1000 metrů):

Tomáš Tvrdík (Toyota Dolák MTB) 1:46:17

Tereza Huříková (Specialized) 2:02:56

6. ročník 2014 (45 kilometrů, převýšení 1000 metrů):

Tomáš Tvrdík (Nilfisk ALTO pro cycling) 1:55:05

Irena Berková (Amenity – Extrem Sport) 2:17:02

7. ročník 2015 (45 kilometrů, převýšení 1000 metrů).

Jiří Hradil (FORCE KCK Cyklosport Zlín) 1:50:42

Jana Bednaříková (Amenity – Extrem Sport) 2:23:26

8. ročník 2016 (50 kilometrů, převýšení 1390 metrů):

Martin Stošek (Symbio + Cannondale) 1:52:03

Tereza Tvarůžková (Craft – Rocky Mountain) 2:33:35

9. ročník 2017 (50 kilometrů, převýšení 1390 metrů):

Martin Stošek (Symbio + BMC) 1:54:06

Jana Pichlíková (Erste Premier Petr Čech MTB Team) 2:20:00

10. ročník 2018 (42 kilometrů, převýšení 1050 metrů):

Martin Stošek (Symbio + CE Energy) 1:21:25

Jana Pichlíková (Erste Premier Petr Čech MTB Team) 1:36:30

11. ročník 2019 (42 kilometrů, převýšení 1050 metrů):

Marek Rauchfuss (Kross Bikeranch Team) 1:21:29

Jana Pichlíková (Kross Bikeranch Team) 1:51:02

12. ročník 2020 (42 kilometrů, převýšení 1050 metrů):

Tomáš Višňovský (Česká spořitelna Accolade) 1:43:36

Libuše Prchalová (4Ever Cyklo Bulis) 2:36:16

13. ročník 2021 (46 kilometrů, převýšení 1200 metrů):

Jakub Zemene (D2 Mont Merida) 1:43:19

Julie Malošíková (Cykloteam MXM Hulín) 2:12:41

14. ročník (46 kilometrů, převýšení 1200 metrů):

Marek Bartůněk (Česká spořitelna Accolade) 1:45:34

Michaela Bojková (Bike 2000) 2:12:34