/FOTOGALERIE/ Z vítězství se v této sezoně radovali teprve podruhé, ale poprvé pod svou sítí. Volejbalisté VK Ostrava ve 12. kole extraligy porazili v sobotu Zlín 3:1 a ukončili tak půst, který na domácí palubovce trval dlouhých šedesát týdnů. V tabulce sice zůstali poslední, ale na předposlední Ústí nad Labem i jedenáctý Zlín ztrácejí pouhý bod.

Zápas 12. kola extraligy volejbalistů VK Ostrava - Fatra Zlín 3:1. | Foto: VK Ostrava/Jaroslav Obsadný

„Jsme rádi, že před svátky zůstaly tři body doma, kluci tu výhru potřebovali. Děkujeme našim divákům za podporu,“ radoval se z vítězství Dariusz Luks, polský trenér ve službách VK Ostrava.

Jeho tým přitom v sobotu nezačal dobře, úvodní dějství ztratil 22:25. „Trochu nám trvalo, než jsme se v prvním setu rozjeli. Zlín dobře podával a blokoval, měl nás přečtené,“ přiznal kapitán Ostravy Jakub Dvořák, který druhou sadu odstartoval třemi esy z podání v řadě za sebou.

„Rozehráli jsme se pak do takové pohody, že David (Pawlun) to mohl dát skoro každému a ten to složil. Je dobře, že už neděláme několik chyb v řadě za sebou zvlášť za kritického stavu,“ dodal Jakub Dvořák.

„Ostrava nás dnes přehrála na servisu, kde byla daleko efektivnější než my. Tím pádem jsme nemohli moc kombinovat a nebyli tak důrazní v útoku,“ konstatoval kapitán Fatry Duc Luan Truong poté, co jeho tým inkasoval v duelu celkem deset es z podání.

Domácí dostali jen tři. „Po prohraném prvním setu mě potěšilo, že jsme se dostali do zápasu a nedělali tolik chyb jako jindy. Druhý set jsme vyhráli jednoznačně, třetí a čtvrtý byl znovu boj. Máme mladý tým, a tak musíme stále trénovat, abychom dělali ještě méně chyb,“ upozornil kouč vítězů Dariusz Luks.

Poslední zápas letošního roku čeká Ostravu ve čtvrtek 28. prosince v hale Sarezy v Hrušovské ulici, kde přivítá Aero Odolena Voda.

Extraliga volejbalistů – 12. kolo:

VK Ostrava – VSC Fatra Zlín 3:1 (-22, 14, 22, 19)

Rozhodčí: Marschner a Dušek, čas: 98 min., diváci: 150.

Ostrava: Jarosinski 21, Dvořák 9, Pawlun 4, Mazoch 9, Srovnal 10, Tsmokalo 12, libero Motyčka – Resl 1, Pelikán 4, Vancl. Trenér: Dariusz Luks.

Zlín: Kozak 9, Čechmánek 5, Římal 16, Toman 3, Pražák 5, Truong 1, libero Viceník - Žák, Boyanov 6. Trenér: Zdeněk Sklenář.