„Oni hráli asi na dvě procenta, já na sto deset a stejně jsem neměl šanci,“ smál se po obou středečních soubojích osmadvacetiletý fotbalista. „Jsou to skvělí lidé, hrálo se mi výborně, určitě jim přijdu zafandit,“ chystá se Budinský navštívit jako divák český šampionát squashistů, který v Ostravě potrvá od čtvrtka do neděle.

Zkušenosti se squashem ale měl už předtím. „Před čtyřmi roky jsem držel v ruce raketu poprvé. Manželka si chodila pinkat a vzala mě s sebou. Vyzkoušel jsem si to a celkem se mi to líbilo, bylo to dynamické a člověk se při tom zapotil,“ prozradil rodák z Banské Bystrice. „V bráně také potřebuji mít postřeh, rychlou změnu směru, krátké starty. Squash je pro gólmana přínos a krásný sport,“ vysvětlil.

„Od Daniela jsem dostal dárek, i já mu něco přinesu a přijdu je podpořit v turnaji,“ slíbil osmadvacetiletý fotbalový gólman, který si po středeční exhibici odnesl domů squashovou raketu s podpisem čtyřnásobného českého mistra Mekbiba. „Manželce dám moji starou a já si nechám tuhle novou,“ plánoval s úsměvem. Kdo je v rodinném souboji na kurtu úspěšnější? „Já, ale občas musím nechat vyhrát i manželku, aby to potom nebyla hádka a z kurtu jsme neodcházeli beze slov,“ přiznal Budinský.

Vedle fandění squashistům se ale musí připravit na osmifinále MOL Cupu, v němž by měl hájit branku Baníku proti Hradci Králové. „Jsem rád, že aspoň v poháru chytám a snažím se odvést co nejlepší práci. Těším se velmi, Hradec je prvoligové mužstvo a hrajeme doma před svými fanoušky,“ připomenul zápas, který se hraje ve středu 27. října od 16.30 hodin v Ostravě.