„Důležitým faktorem bude podpora diváků, které co nejsrdečněji zveme do hlediště Ostrava Rugby arény na ulici Raisova v Mariánských Horách,“ dodal Čech, jehož tým vyhrál letos i derby s Havířovem a tím i trofej Slezský kylof.

„Neděláme si naději na úspěch v baráži o extraligu, ale umístění na bedně by mladému týmu pod taktovkou skotského internacionála Roba Vanna slušelo a bylo odměnou za dobrou práci,“ řekl manažer týmu a starosta TJ Sokol Mariánské Hory Dalibor Čech.

A Ostravané budou favoritem. To nejen z důvodu kvality svého kádru, ale také faktem, že čtvrtfinálový duel odehrají v neděli 10. října od 14 hodin na domácím hřišti. Zároveň to bude i poslední domácí utkání, neboť bez ohledu na výsledek se další klání odehrají na národním stadionu na Markétě v Praze.

Aktuální sezona první ligy ragbistů je sice kvůli covidu zkrácená, hráči Mariánských Hor však jsou blízko k úspěchu. Ve znovuobnovené soutěži v základní části Morava podlehli pouze RC Zlín a do play-off postupují ze druhého místa, kde je čeká Nýrsko.

