/FOTOGALERIE/ Minulý týden začala ve Francii největší událost světového sportu v roce 2023, mistrovství světa v ragby. Ačkoli se setkání dvaceti nejlepších zemí český národní tým neúčastní, v tuzemsku jde o velkou událost. Zejména pro popularitu tohoto tradičního sportu. A Moravskoslezský kraj, kde sídlí ostravský Sokol Mariánské Hory a Havířov, nevyjímaje.

Ragby v Mariánských Horách. | Foto: TJ Sokol Mariánské Hory

Tak jako to bývá i u jiných sportovních odvětví, mistrovství světa je vrcholem. A pokud je to ragbyové ve Francii, pro Čechy jde o velké lákadlo. „Blíž už být nemůže,“ říká Dalibor Čech, starosta TJ Sokol Mariánské Hory. „Jde o obrovskou událost srovnatelnou s letní olympiádou a světovým šampionátem ve fotbale. Je to svátek,“ líčí šéf jednoho ze dvou fungujících klubů v kraji.

A byť je bez Čechů, má turnaj jiný vliv. „Každé čtyři roky na něj čekáme, pokaždé máme příliv dětí. I rodiče jsou z toho sportu nadšení a řadu z nich se nám podařilo vtáhnout do dění v klubu. Ať už trenérsky, nebo se podílí na vedení, administrativě. Myslím, že je strhává to, že ragby je stavěné na fair play,“ poukazuje Čech na hodnoty a důvody, proč je ragby fenoménem dnešní doby.

„Ve fotbale nebo v hokeji vidíme, jak vystupují hráči vůči rozhodčím. Někdy se až divím. V ragby se hráč po žluté kartě sudímu ještě omluví. Celkově je důležitá disciplína, protože jde o kontaktní sport. Kdyby nebyla, mohli by si hráči ublížit,“ podotýká.

Klub se potřebuje rozšiřovat hlavně v mládeži. „S muži nemáme problém, generace dorostla a hráčů je dost. Dětí ale ubylo, asi jako každému sportu. Teď nám chybí kategorie U14,“ vysvětluje Čech s tím, že celků z Moravy není tolik a geograficky to mají k sobě dál, než soupeři v Čechách. Zejména v Praze a okolí.

Ostravané ale nespoléhají jen na šampionát, který poprvé Česká televize odvysílá kompletní. Všech 48 zápasů. „Říkáme, že máme nekonečný nábor, kdykoliv v úterý a čtvrtek od 16 hodin může kdokoliv jako zájemce přijít k nám do areálu v Raisově ulici. A už se tak i stalo. Každému dítěti pak dáváme měsíc na zkušenou, aby si to osahal a zjistil, zda ano, či ne,“ přibližuje Dalibor Čech.

Ragby v Mariánských Horách.Zdroj: TJ Sokol Mariánské Hory

„A třeba na turnajích mládeže se nevyhlašují výsledky, protože nechceme v dětech vyvolávat touhu za každou cenu zvítězit, ať se děje, co se děje. Jistě, chceme vyhrávat, být nejlepší, ale výsledky nestavíme nad hru a fair play. A co je super, takhle je to ve všech klubech,“ dodává dále.

RAGBYOVÉ DNY PRO FIRMY

Po celé republice se v době zápasů šampionátu chystají nejrůznější akce. Pozadu nezůstává ani Ostrava, kde klub pořádá veřejné promítání ve své klubovně, která stejně jako celý areál prochází průběžnou rekonstrukcí a obnovou. „Uvítáme kohokoliv, kdo se chce ve společnosti podívat na zápasy,“ potvrzuje Čech s tím, že Mariánským Horám chodí nabídky i na ragbyové dny.

„Firmy by si rády užily teambuildingové akce, kdy si zkusí ragbyový trénink, následně dojde na sledování některého utkání šampionátu. Je u toho i odborný komentář, který vysvětlí, proč ta situace nastala a co znamená,“ láká Čech, přičemž klub nevybírá za to žádné vstupné. „My budeme rádi, když i tímto způsobem se počet příznivců, případně našich členů, opět rozšíří. Všichni budou vítání,“ pokračuje. „Je třeba sledovat náš web, facebook, či instagram,“ doplňuje vzápětí Dalibor Čech.

Pochopitelně i jeho upoutala haka, bojový tanec, který doprovází každé utkání ragbistů Nového Zélandu. „Pořád působivé, byť mladší generace už bohužel nemá pokoru, spíše se píská a bučí. My vždy byli ticho. Dneska je to jinak. I tak jde o obrovský zážitek,“ má jasno Čech, který All Blacks, jak se novozélandské reprezentaci přezdívá, fandí.

„Letos to ale nevidím. Všichni preferují Irsko, obhájce z JAR, podceňovanou Austrálii, domácí Francii… Sám jsem zvědavý, jak to dopadne, kdo vyhraje,“ nechává se překvapit Dalibor Čech.

Na rozdíl od jiných on letos neplánuje do dějiště šampionátu vyrazit. „Nedávno jsme si udělali výlet na přípravný zápas Jižní Afriky s Novým Zélandem do Londýna. Jeli tam i žáci a byl to velký zážitek. Na Zélandu jsme pak byli v roce 2015,“ připomíná. „Vím, že jiní kluci plánují letos jet, ale je to individuální. Hromadně jsme nic neorganizovali. Ale určitě se to vyplatí, navíc opakuji, blíž už to nebude,“ zakončuje s lišáckým úsměvem Dalibor Čech.