„Je to můj devátý Dakar, šestý v kamionu a čtvrtý s týmem Fesh Fesh. Poslední dva ročníky se mi moc nepovedly, ale na tento se cítím skvěle připravený a chci jej dokončit,“ svěřil se andorský pilot Albert Llovera před startem letošního 46. ročníku, který patřil k nejtěžším v historii.

Absolvoval ho se svou neteří Margot Lloberou v roli navigátorky a španělským palubním mechanikem Marcem Torresem. V kamionu se speciálně upraveným řízením, k jehož ovládání používá jen ruce, dokončili závod na 17. místě, i když kvůli nedojetí dvou etap do konce museli čerpat tzv. žolíka. Ten umožňuje posádkám po nějakém problému v závodě pokračovat, ale už nejsou oficiálně klasifikováni.

„Tento ročník byl bezkonkurenčně nejtěžší a nebýt zázemí skvělého Fesh Fesh týmu, nevím, jak bych si s tím poradil,“ svěřil Albert Llovera. „Moc mi letos pomohla také moje posádka. Margot byla výborná v navigaci a Marc se mnou hodně sledoval trasu. Technických problémů naštěstí moc nebylo, kamion byl na závod bezvadně připravený,“ chválil pilot Fordu Cargo se startovním číslem 619 svou posádku i celý tým Fesh Fesh.

„To, že Albert, který je od svých osmnácti let na invalidním vozíku, absolvoval téměř 8500 km napříč Saudskou Arábií, je neskutečný úspěch. Navíc na sedmnácté pozici, byť to není v rámci oficiální klasifikace. Z celkového startovního pole 47 kamionů dokončilo závod v oficiální klasifikaci pouze jedenáct, na tom je vidět, jak moc těžké to bylo,“ řekl šéf ostravského týmu Fesh Fesh Tomáš Vrátný.

Velice dobře ví, o čem mluví - vloni s posádkou Bartlomiej Boba a Jaromír Martinec obsadil v kategorii kamionů 9. místo, ale letos se Rallye Dakar ze zdravotních důvodů nezúčastnil.

„Před Albertem smekáme, stejně tak jako přede všemi, komu se podařilo dokončit. Protože projet tím peklem, které letos organizátoři na jezdce nachystali, je vítězství samo o sobě.“ konstatoval Tomáš Vrátný po závodě.