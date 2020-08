Na antukových kurtech v Komenského sadech se představí takové hvězdy, jako lotyšský střelec Ernests Gulbis (nejvýše 10. na žebříčku ATP), horkokrevný Chorvat Viktor Troicki (12.), či jihokorejský rychlík Čong Hjon (19.). Chybět nebude ani španělský veterán Tommy Robredo (5.). Českou hvězdou by měl být ostřílený Lukáš Rosol (26.). Dvojnásobný daviscupový vítěz se pokusí navázat na ostravský triumf z roku 2010.

„Já sám jsem ve velkém očekávání a už se nemůžu dočkat. Bude to velký svátek tenisu. Vidět v Ostravě bývalé hráče světové desítky, respektive dvacítky, daviscupové vítěze a zároveň borce, kteří dokázali v kariéře porazit, nebo aspoň pořádně prohnat třeba i na grandslamech Nadala, Federera, či Djokoviče, se člověku jen tak nepoštěstí. Ten, kdo přijde, se má opravdu na co těšit,“ řekl ředitel turnaje Václav Roubíček.

Jeho slova jsou podložena fakty. Jihokorejec Čong má třeba s Djokovičem bilanci 1:1, když ho na Australian Open 2018 senzačně smetl ve třech setech. Gulbis to zase umí na Federera. Má to s ním 2:3. Památná je jeho pětisetová výhra na French Open 2014. V roce 2009 zdolal nespoutaný Lotyš v Brisbane i Djokoviče. A Robredo? I on má jedno vzácné vítězství. Nikdy nezapomene na to z US Open 2013 nad Federerem.

Česko je jednou z hlavních destinací při restartu tenisové sezony po koronaviru v kategorii mužských challengerů ATP. Ostrava je třetí ze čtyř turnajů, který se na území republiky koná. Dva už se uskutečnily v Praze, poslední bude ten pořádaný v Prostějově. V Ostravě se mělo hrát tradičně na přelomu dubna a května, podnik byl ale kvůli opatřením proti šíření nemoci covid-19 zrušen. Vstupné na letošní ostravský ročník činí 50 korun.