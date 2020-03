Resumé je jednoduché – všechny soutěže se pozastavily. „Měli jsme hrát v sobotu poslední kolo základní části, které má určit složení dvojic pro play off. Jenže se nehraje, protože všechny soutěže jsou odložené,“ pokrčil rameny trenér karvinských házenkářů a manažer HCB Karviná Marek Michalisko.

Baníkovci tedy dostali do pondělka volno. V pondělí bude vedení klubu reagovat na výstup ze zasedání karvinských radních, kteří mají upřesnit, jak to bude se sportováním a veřejně-sportovními aktivitami ve městě celkově.

„Třeba do posilovny bychom mohli a hráči by se připravovali normálně, jak jsou zvyklí v tréninkovém procesu. Třicet nás není, takže se do vládou povolené kvóty vejdeme. Otázka je, zdali budeme mít přístup na halu jako takovou, jelikož se jedná o městské sportoviště,“ upozornil Michalisko na opatření, které si lze vykládat různě.

Přerušení soutěží na minimální dobu jednoho měsíce se dotýká i mezinárodních soutěží klubů a reprezentací. „Ano, i náš zápas s Duklou v Challenge Cupu je odložen. Je to logické řešení, na druhou stranu je to pro sportovce špatně. Máme nějaký režim, tělo je nastavené na vrchol sezony a do toho přijde najednou měsíční pauza,“ poukazuje Michalisko na další problém.

A co bude dál? Dokážou si v Karviné představit, že bude soutěž po měsíci normálně pokračovat? „Vůbec nevím, s čím kdo přijde. Situace se může za dva týdny změnit. Měsíc absence bychom asi všichni přežili, bohužel se obávám, že ta doba stačit nebude, a pak je otázka, jestli ještě čekat, nebo sezonu rovnou odpískat,“ uznává Michalisko.